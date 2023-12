2024 endlich mit Bitcoin in die Gewinnzone: Die besten Strategien eines Feierabend Krypto-Traders!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einem Feierabend Depot befinden sich im besten Fall erfolgreiche Investments mit überdurchschnittlich hohen Renditen. Ein Feierabend Trader legt in der Regel Wert auf so wenig Arbeit wie notwendig und so viel Gewinn wie möglich.

Der minimale Aufwand am Abend, also nach Feierabend, ist typisch für Feierabend Trader. Der geringe zeitliche Einsatz und die begrenzte Verfügbarkeit zur Marktbeobachtung muss aber keineswegs von erhöhten Risiken geprägt sein.

Die besten Coins fürs Feierabend-Depot

Was ist Feierabend Trading?

Ein marktneutrales Depot ist am besten geeignet, um zusätzlich nach dem Feierabend noch saisonale Strategien im Kryptomarkt zu identifizieren und auszuprobieren. Beim Feierabend Trading handelt es sich um eine Investmentstrategie für private Anleger und Anfänger.

Der Kryptomarkt hatte in der Vergangenheit wenig gute Einstiegsmöglichkeiten für diese Zielgruppen zu bieten. Dazu kamen die bekannt hohen Kursschwankungen von Kryptowährungen und allgemeine Unsicherheiten in Verbindung mit regulatorischen Bemühungen verschiedener Regierungen und Institutionen.

Welche Strategien eignen sich nicht fürs Feierabend-Depot?

Forex und Währungshandel Daytrading Scalping Bitcoin Stablecoins

Warum eignet sich Bitcoin nicht fürs Feierabend-Depot?

Zumindest derzeit kann Bitcoin gefährlich werden, wenn sich Feierabend Trader nicht mit aktuellen Marktereignissen beschäftigen. Denn die Nachrichtenkanäle sind bei jeder Nachricht rund um Bitcoin am Glühen, besonders, da jeder auf ein Update der US-Wertpapierbehörde im Zusammenhang mit den beantragten Bitcoin-ETFs wartet.

Da könnten Entwicklungen wie beispielsweise die Ablehnung von Spot-Bitcoin-ETFs auch für dramatische Kursverluste bei Bitcoin sorgen.

Welche Kryptos eignen sich fürs Feierabend-Trading?

Grundsätzlich sind ruhigere Fahrwasser beim Feierabend Trading zu empfehlen. Also neue Kryptowährungen wie beispielsweise Meme Kombat, eine Krypto-Trading-Plattform aus dem Meme-Sektor. Bitcoin-bezogene Coin Launch wie Bitcoin Minetrix oder Bitcoin ETF Token sind nur bedingt für das Feierabend-Trading empfehlenswert, da sie derzeit von einem großen FOMO beherrscht werden.

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel $MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,225 $ Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Rund um Bitcoin ETFs gibt es große FOMO am Markt, die sich auch auf die neuen Pre-Sales auswirkt. Bitcoin ETF Token hat bereits mehr als 2,3 Millionen USD von Anlegern aus dem privaten Sektor erhalten. Bitcoin Minetrix widmet sich dem Bitcoin Mining über Cloud-Anbieter, und ist deshalb ebenfalls eng an die aktuellen Entwicklungen des Bitcoin-Marktes gekoppelt.

Wo liegt das Erfolgsrezept von Feierabend Tradern?

Der Erfolg stellt sich bei den Feierabend-Tradern ein, die sich regelmäßig mit ihrem Invest beschäftigen und neue Coins mit Analysen rechtzeitig identifizieren. Ein erfolgreicher Feierabend Trader setzt niemals sein gesamtes Investment aufs Spiel und verteilt seine finanzielle Einlage immer auf mehrere Assets.

Wer als Feierabend Trader erfolgreich sein will, muss trotz des geringen Aufwands gut über Kryptowährungen und den Markt Bescheid wissen. Internetseiten wie Cryptonews geben viele aktuelle Informationen an ihre Leser und helfen mit Insider-Wissen aus den angesagtesten Märkten. Dieses Wissen kann dabei helfen, die eigene Performance als Feierabend Trader nachhaltig zu steigern.

Wie wird man Feierabend Trader?

Der Anfang als Feierabend Trader ist dann gemacht, wenn sich die ersten Kryptowährungen im Depot befinden. Sie benötigen auf jeden Fall eine Krypto-Wallet für den Einstieg, denn viele neue Kryptos sind über die Webseiten der Projekte erhältlich.

Dort verbinden Sie sich mit Ihrer Krypto-Wallet über die Webseite der Entwickler mit deren Wallet. Am Ende des Pre-Sales erhalten Sie die Token entweder in Ihre Wallet transferiert oder können diese bei attraktiven Staking-Rewards im Smart Contract sperren. Meme Kombat bietet derzeit eine jährliche Rendite von 373 Prozent, die Anleger hier erwarten können.

Bei Bitcoin ETF Token sind es hingegen nur 107 Prozent, was daran liegt, dass dieser Coin nur bedingt für Feierabend Trader empfehlenswert ist.

Kryptowährung Bitcoin ETF Token Kürzel $BTCETF Blockchain Ethereum Token Supply 2.100 000,000 Live Seit 05.11.2023 Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards 119 $BTCETF pro Block Mindestbetrag 50 $ Trading DEX Preis im Pre-Sales ab 0,0062 $ Strategie Mittel- und langfristig, HODLen Kategorie Bitcoin-ETF Thema Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, MATIC, FIAT Pre-Sale Phasen 10 Transaktionsgebühren 0 bis 5 % Marktkapitalisierung 12,39 Millionen US-Dollar Tokenburn 25 % der Token Audit Smart Contract geprüft

Sie werden ein Feierabend Trader, wenn Sie vorrangig nach Feierabend die aktuellen Nachrichten des Kryptomarktes lesen und dann ihr Handelsstrategie den Ereignissen anpassen.

Das zeichnet das Feierabend-Trading aus

Sie steigen mit geringem finanziellen Invest ein

Sie lernen Schritt-für-Schritt alles über das Trading

Sie identifizieren neue Coins und lohnenswerte Kryptowährungen

Sie haben eine Trading-Plattform oder Trading-Tools in der Hinterhand

Sie traden vorrangig nach Feierabend

Sie wenden wenig Zeit für die Depotpflege auf

Sie diversifizieren Ihr Depot ausreichend

Sie prüfen regelmäßig die Performance ohne täglich aktuelle Anpassungen

Sie können übers Wochenende Ihr Depot auch mal laufen lassen

Sie verhindern emotionale Entscheidungen, sondern vertrauen auf Fakten

Sie nehmen regelmäßige vielversprechende Kryptowährungen auf

Sie wollen nicht vorrangig in Bitcoin investieren

Sie haben kein Interesse an Stablecoin oder Forex Trading

Fazit: Die Strategien, die Feierabend Trader anwenden können, sind teilweise begrenzt. Doch dafür haben Feierabend Trader deutlich weniger Aufwand und Risiko als beispielsweise ein Daytrader oder Anleger im Forex-Markt. Nicht jeder neue Coin ist für Feierabend Depots geeignet, was wir im Artikel aufgezeigt haben. Dennoch gibt es attraktive Renditen und vor allem Staking-Belohnungen. Meme Kombat sticht dabei in vielerlei Hinsicht hervor und gehört zu den besten Coins für das Feierabend-Trading.

