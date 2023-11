3 Coins, in die man investieren sollte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Experten raten Anlegern häufig dazu, monatlich einen festen Teil des Einkommens in verschiedene Vermögenswerte zu investieren. Den einen idealen Investitionsbetrag gibt es dabei jedoch nicht. Einige raten dazu, mindestens 50 € zu investieren, andere empfehlen Tradern zwischen 15 und 25 % des Einkommens jeden Monat für den Vermögensaufbau zu verwenden. Am Aktienmarkt gehen gerade die Sieben Magnificent Aktien durch die Decke. Das sind die sieben besten Aktien der Welt, zu denen Amazon, Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla, Meta und Alphabet zählen.

Fintech, Erneuerbare Energien, Digitale Transformation und Tech-Werte dominieren

Bitcoin steht kurz vor dem nächsten Halving

Die Magnificent 7 Aktien machten dieses Jahr 98 % des Gewinns aus

3 Coins streben neue Bestmarken im Pre-Sales an

Um langfristig Vermögen aufzubauen, sind regelmäßige Investitionen notwendig. Tagesgeld- und Festgeldkonten haben unter den jahrelangen Niedrigzinsen ihren Reiz verloren. Trotz jetzt hoher Zinsen auf Spareinlagen sind viele Anleger nicht bereit, ihr Depot umzuschichten. Stattdessen greifen sie immer häufiger im Kryptosektor zu und interessieren sich dort vor allem für günstige Coins.

Jeder Anleger wünscht sich dabei vor allem Vermögenswerte mit hoher Renditen. Niedrige Preis, etwa bei Pre-Sales, sind dabei immer häufiger die erste Wahl. Das liegt wahrscheinlich daran:

dass die Preise für die Token sehr niedrig sind die Mindestbeträge für das Investment niedrig gehalten wurden die Wachstumspotenziale überdurchschnittlich groß erscheinen der Einstieg dank niedriger Einstiegshürden auch Anfängern gelingt

Jahrzehntelang waren die Kapitalmärkte von klassischen Vermögenswerten wie Immobilien, Festgeld, Tagesgeld, Anleihen, Aktien, Gold, Fonds, Rohstoffen und anderen Finanzinstrumenten geprägt. Noch vor wenigen Jahren wären Anleger nicht auf die Idee gekommen, in digitale Assets zu investieren. Doch das ist inzwischen Gott sei Dank vollkommen anders.

Mit dem Erscheinen von Bitcoin sind inzwischen viele moderne Anlegeformen entstanden, die sich mit digitalen Vermögenswerten wie Coins und Token befassen. Eine moderne Art, vor allem für Anleger aus dem Privatsektor sowie Anfänger, in Kryptowährungen zu investieren, sind Pre-Sales, bei denen die Entwickler die noch jungen Projekte mit niedrigen Preisen bewerben und einer ausgewählten Zielgruppe anbieten.

In diese drei Coins sollten Sie investieren, wenn Sie:

an einem robusten Portfolio interessiert sind

Vermögenswerte der digitalen Transformationen mögen

sich für das Web3, das Internet der Zukunft, interessieren

nach Assets zu sehr niedrigen Preisen suchen

an Projekte glauben, die noch ganz frisch am Markt sind

neuartige Technologien und Geschäftsmodelle unterstützen wollen

KI Trading-Signale von yPredict

Für Anleger, die sich schon ein wenig am Kryptomarkt umgesehen haben und vielleicht auch schon erste Trades durchgeführt haben, bietet das Projekt von yPredict die ideale Plattform, um sich weiterzuentwickeln und die eigene Trading Strategie zu überprüfen und zu optimieren. Im Zentrum des Ökosystems steht der native Utility-Token $YPRED, der kurz vor dem Token Launch aktuell noch für nur 0,10 $ erhältlich ist.

Kryptowährung yPredict Kürzel $YPRED Blockchain Polygon Token Supply 100.000.000 Pre-Sales live Preis 0,10 $ Kategorie AI-Coin Mindestbetrag 100 $ / 100 EUR Token kaufen mit ETH, USDT, BNB,MATIC, Kreditkarte Trading Q1/2024 Strategie langfristig, HODLen

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern bietet yPredict ein leistungsstarkes Angebot an effizienten Tools für die Analyse des Kryptomarktes an. Den Zugang gibt es mit dem Kauf des yPredict-Tokens, der für eine Vielzahl an Funktionen innerhalb der Plattform benötigt wird. Der ERC-20 Token wurde auf der Ethereum Blockchain aufgesetzt und lässt sich im Staking-Vertrag des Protokolls sperren.

yPredict KI-Bots Trading

Software All-in-One Toolsammlung Token verfügbar? Nativer Token $YPRED Kein Token Kein Token Für Entwickler, Trader, Analysten Blockchain-basiert Ja Nein Nein Sentiment Analyse Verfügbar Verfügbar Verfügbar Trading Signale Echtzeit Echtzeit Echtzeit Technische Indikatoren mit KI mit KI mit KI Patent angemeldet: Bullish Flat Pattern Kein Patent Kein Patente Staking Rewards Mit Krypto bezahlen Umfassendes Trading Terminal Marktplatz für KI Prognosemodelle Institutionelle Anleger Willkommen Willkommen Willkommen 10-100x Potenzial Renditechance Keine oder geringe Renditechance Renditechance Tool zur Content Erstellung Weiterbildung

Direkten Zugang zum Pre-Sales erhalten Sie hier:

Webseite des Vorverkaufs: yPredict KI-Tradingsignale oder Telegram-Gruppe: yPredict Telegram Trading Bot

Web3 Coin von Launchpad.XYZ

Bei der Plattform von Launchpad.XYZ steht der barrierefreie Zugang zum Web3 im Zentrum. Anleger, die den nativen $LPX-Token im Vorverkauf für derzeit nur 0,0445 $ kaufen, können direkt loslegen und erste freigeschaltete Funktionen testen. Der Kauf der NFT-Pässe stellt dabei einen wichtigen Meilenstein dar, denn sie geben Einblick in unterschiedliche Bereiche und Funktionen, die allesamt dafür da sind, das Web3 erlebbar zu machen.

Kryptowährung Launchpad.XZY Kürzel $LPX Blockchain Ethereum Token Supply 1 Milliarde Token Live Q3/2023 Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR Trading DEX/CEX Preis im Pre-Sales aktuell 0,0445 $ Strategie langfristig, HODLen Kategorie AI-Coin Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Pre-Sale Ende 01.01.2024 Bonus Bis 20 %

Launchpad.XYZ ist geeignet, wenn Sie:

am Web3 Interesse haben

neue Technologien kennenlernen wollen

einen Web 3.0 Coin suchen

sich für Krypto-Trading im Internet der Zukunft interessieren

an die Zukunft der digitalen Transformation teilhaben wollen

Mit den unterschiedlichen Einstiegsebenen über die NFT-Pässe wählen Sie ganz einfach aus, welches Leistungspaket am besten zu Ihnen passt. Bei allen Funktionen steht der hohe Komfort und das einzigartige Benutzererlebnis im Mittelpunkt. Der native Utility-Token $LPX kostet kurz vor dem Token Launch nur 0,0445 $ und bietet einen Bonus von aktuell 11 % in Form von zusätzlichen Token.

Doge NFT-Pass Shiba NFT-Pass Pepe NFT-Pass Vitalik NFT-Pass Elon NFT-Pass Preis 50 $ 200 $ 500 $ 5.000 $ 25.000 $ Für Interessierte Geeignet Nein Nein Nein Nein Für neue Anleger Nein Geeignet Nein Nein Nein Für gelegentliche Händler Nein Nein Geeignet Nein Nein Für erfahrene Händler Nein Nein Nein Geeignet Nein Für professionelle Händler Nein Nein Nein Nein Geeignet $LPX-Tokenverteilung Beteiligt Beteiligt Beteiligt Beteiligt Beteiligt Marktübersicht 1x Woche 1x Woche 1x Woche 1x Woche 1x Woche Basis Telegram-Bot Nur Basis Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Trading-Bot Nicht verfügbar in Telegram in Telegram Nicht verfügbar Nicht verfügbar VIP Telegram-Bot Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar VIP VIP LPQ-Trades pro Woche Keine 1x 2x 5x 5x NFT Pass Ausgabe Integriert Integriert Integriert Integriert Integriert Community Ohne Zugang Ohne Zugang Ohne Zugang Ohne Zugang Exklusiver Zugang Updates für Investoren Nicht enthalten Nicht enthalten Nicht enthalten Nicht enthalten Inklusive VIP Ama mit Gründer Keine Einladung Keine Einladung Keine Einladung Keine Einladung Mit Einladung Zugang Limitiert Limitiert Limitiert Limitiert Unbeschränkt Exklusive Insights Nein Nein Nein Nein Exklusive Einblicke

Coin mit Potenzial von TG.Casino

Mit dem Web3 verändert sich nicht nur die Nutzung des Internets, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen unterhalten werden wollen. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning sowie Messenger Dienste und All-in-One Plattformen haben dazu beigetragen, dass sich Märkte weiterentwickelt haben. Die Tokenisierung, nicht nur in Form von NFTs, hat überdies dafür gesorgt, dass beispielsweise die Glücksspielbranche neue Zielgruppen und Märkte aufbauen konnte.

TG.Casino ist nicht nur ein Online-Casino, sondern ein Telegram-Casino, dass sich nahtlos in die anonyme Benutzeroberfläche des weltweit verbreiteten und beliebten Messengers integriert. Anwender haben damit die Gelegenheit über die gewohnte Kontoansicht an Casino-Games teilzunehmen und personalisierte Boni zu erhalten. Der native Utility-Token, der Zugang zum Telegram-Casino-Bot gewährt, ist derzeit im Vorverkauf für nur 0,1375 $ erhältlich.

Kryptowährung TG.Casino Kürzel $TGC Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 100 Millionen Start 20.09.2023 Preis ab 0,1375 $ Kategorie Unterhaltung Tokenburn Ja, regelmäßig Staking Stake-to-Earn Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 25 $ Strategie kurz- und mittelfristig Konzept Telegram-Casino

Das Telegram-Casino ist gegenüber seinen Wettbewerbern deutlich im Vorteil und bietet einzigartige Prämien für Anwender an. Die Einnahmen aus dem Staking bieten die Chance auf ein passives Einkommen, zusätzlich kann der native Token an Handelsplattformen getradet werden.

TG Casino Stake Roobet BC Games Rollbit Kryptowährungen Akzeptiert Akzeptiert Akzeptiert Akzeptiert Akzeptiert Eigenen Token Ja,$TGC Nein Nein Nein Ja Staking Verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Verfügbar Passives Einkomme Möglich Nicht möglich Nicht möglich Nicht möglich Nicht möglich Affiliate System Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar Verfügbar KYC Ohne Ohne Ohne Ohne Ohne Anonymität Gewährleistet Gewährleistet Gewährleistet Gewährleistet Gewährleistet High Roller Prämien Im Angebot Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Fazit: Das sind 3 Coins, in die man investieren sollten, wenn man für neue Projekte offen ist und an lukrativen Renditechancen interessiert ist. Mit KI Tradingsignalen, einer Web3 Plattform und einem Telegram-Krypto-Casino stehen drei unterschiedliche Coins zur Auswahl. Jedes Projekt hat einen eigenen Schwerpunkt, doch alle Token sind im Pre-Sales besonders günstig erhältlich. Anleger, die auf der Suche nach mehr Robustheit im Portfolio oder Coins mit Potenzial sind, könnten bei diesen Pre-Sales fündig werden.

