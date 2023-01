3 Krypto-Trends, die den Massenmarkt erreichen könnten, und 3 Krypto-Presales, um diese Chance abzudecken

Die Adoption von Kryptowährungen schreitet langfristig voran. Nach einem Report des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis konnte auch der Bärenmarkt die Adoption aus dem Bullenmarkt nicht vernichten. Während Wachstum eher sporadisch verläuft, bleibt die globale Adoption demnach über den Level, die sie 2020 im letzten Bullenmarkt erreichte. Eine kritische Masse neuer Krypto-Anleger investiert Kapital in den digitalen Währungsmarkt, sodass das Ökosystem trotz zyklischer Schwankungen weiter wachsen kann.

„Große, langfristige Holder von Kryptowährungen haben den Bärenmarkt überstanden. Obwohl ihre Portfolios an Wert verloren haben, sind diese Verluste noch nicht fixiert, da sie noch nicht verkauft haben – die On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass diese Token-Holder optimistisch sind, dass sich der Markt wieder erholen wird, was die Marktfundamentaldaten relativ gesund hält.“

Dass die Adoption voranschreitet, erwarten viele Experten. Dies müsste auch einer grundsätzlichen Überzeugung entsprechen, wenn man in Kryptowährungen investiert. Einigkeit besteht zweifelsfrei darüber, dass unterschiedliche Marktsegmente besonders Potenzial haben, den Massenmarkt zu erreichen. Drei Krypto-Trends, denen dies gelingen könnte, stellen wir im folgenden Beitrag vor.

Gebührenfrei und sicher in über 4000 Märkte investieren

Gaming & Play-2-Earn

Daten von Statista sehen die Penetrationsrate von Mobile Gaming aktuell bei rund 20,3 % – diese soll in den nächsten Jahren langsam auf 23,2 % steigen. Wachsende Spielerzahlen sind die Basis für steigende Umsätze – doch auch eine Steigerung der Ausgaben pro Spieler dürfte als Katalysator für einen attraktiven Markt fungieren. Kryptowährungen zielen immer häufiger auf das Gaming-Segment ab. Einer neuen Bernstein-Analyse zufolge werden im nächsten Jahrzehnt bei einer Betrachtung der Verbraucher insbesondere die NFT-Games dafür verantwortlich sein, dass das Marktvolumen der digitalen Währungen um ein Vielfaches steigt.

Wer mobil mit dem Smartphone spielen möchte, könnte in Zukunft auch Krypto-Games verwenden. Denn die dezentrale Struktur macht P2E-Games besonders attraktiv, da die Nutzer hier das Eigentum an den virtuellen Assets erhalten. Nicht mehr die zentralen Gaming-Unternehmen haben die Hoheitsmacht, Gamer erhalten Verantwortung und damit auch Chancen zurück.

Die neue Online-Gaming-Gilde Meta Masters Guild entfacht bereits in den ersten Tagen des Vorverkaufs ein starkes Momentum, das sich in rund 600.000 $ Raising Capital in einer Woche ausdrückt. Mit Indie-Entwicklern als Partner möchte man vielseitige Play-2-Earn-Games veröffentlichen. Der Fokus liegt auf einem hohen Unterhaltungsfaktor, um nachhaltig Erfolg zu haben – Play-AND-Earn ist die Devise, die bestehende Herausforderungen der P2E-Games lösen könnte.

Mehr über Meta Masters Guild erfahren

Fitness & Move-2-Earn

Dass Gesundheit & Fitness in unserer Gesellschaft omnipräsent ist, scheint offensichtlich. Menschen agieren kontinuierlich gesundheitsbewusster, auch Fitnessstudios erfreuten sich trotz pandemiebedingten Einbruchs steigender Beliebtheit. Die Sportartikelhersteller wie Adidas oder Nike profitieren von diesem Trend. Daten von Statista gehen von einem globalen Marktvolumen von Fitness in 2022 bei 96,7 Milliarden $ aus. In den nächsten Jahren soll das Volumen auf 131,9 Milliarden $ in 2028 steigen. Ein gigantischer Zielmarkt besteht rund um Sport und Gesundheit, sodass naturgemäß auch Kryptowährungen aufmerksam werden.



Mit STEPN hypte in 2022 die erste Generation der Move2Earn-Coins, die nicht nur vom Fitness-Trend profitieren, sondern auch wachstumsstarke Segmente wie Fitness-Apps oder das Metaverse abgreifen. Doch Move-2-Earn-Coins hatten trotz denkbar spannendem Konzept bis dato ein signifikantes Problem. Denn das reine Tracking der Schritte wirkt langfristig wenig attraktiv. Zugleich bedarf es fortlaufend neuer NFT-Sneaker-Käufe, um die Rewards auszuschütten – das initiale Investment übersteigt bei vielen potenziellen Nutzern den Betrag, den sie bereit zu zahlen sind.

Die neue Kryptowährung Fight Out sammelte in den ersten Wochen des Presales schon über 3 Millionen $ an und basiert auf einem durchdachten Konzept. Mit der Web3-App möchte man ein attraktives Fitness-Metaverse kreieren, das deutlich attraktiver als bei STEPN sein dürfte. Zugleich werden Profi-Sportler integriert, individualisierte Trainingspläne geboten und verschiedene Arten sportlicher Aktivität überwacht. Mit einem erschwinglichen Abo-Modell sind die Einstiegsbarrieren geringer als bei anderen M2E-Coins. Zugleich werden physische Fitnessstudios auch einen realen Cashflow generieren, der als eine Art Absicherung verstanden werden kann. Preissteigerungen von 100 % machen einen frühen Einstieg im Presale besonders attraktiv.

Mehr über Fight Out erfahren

Nachhaltigkeit & Emissionshandel

Der Finanzdienstleister Broadridge Solutions bemisst das potenzielle Wachstum von ESG-Investments bis 2030 auf 30 Billionen $, von aktuell rund 8 Billionen $. Nachhaltiges Investieren wird immer wichtiger – umweltfreundliche Faktoren sind am Aktien- und Kryptomarkt gleichermaßen eine Prämisse für die Entscheidungen der Anleger.

Sowohl der obligatorische als auch fakultative Emissionshandel gelten ebenfalls als Wachstumsmärkte. E-Mobilität wird sich aller Voraussicht nach vollständig durchsetzen und die Verbrennerautos irgendwann ersetzen. Fast jede Umfrage offenbart das zunehmende Interesse an Nachhaltigkeit. Eine Studie von Deloitte zeigte erst vor wenigen Tagen auf, dass zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos für Unternehmen Nachhaltigkeit das wichtigste Thema bleibt und der Klimawandel trotz aktueller Krisen als signifikante Herausforderung gesehen wird.

Eine neue Kryptowährung, die von mehreren dieser Entwicklungen profitiert, ist C+Charge. Denn C+Charge möchte die Adoption von E-Mobilität vorantreiben, indem man das Ladenetz für elektrische Fahrzeuge weiter ausweitet. Denn jüngste Daten offenbaren signifikante Schwächen des staatlichen Ausbaus, sodass sich immer mehr private Unternehmen beteiligen. Bei C+Charge wird es eine zentralisierte Web3-App geben, die Fahrzeugbesitzer und Ladesäulen-Betreiber nutzen können, um basierend auf dem CCHG Token alle Transaktionen abzuwickeln, Ladesäulen zu suchen oder Emissionszertifikate zu handeln. Schließlich gibt es fortan Carbon Credits als Vergütung für die Nutzer von E-Mobilität.

Mehr über C+Charge erfahren