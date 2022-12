Zum Jahresende sind 3 neue Kryptowährungen mit Zukunft in 2023 gestartet. Denn bereits zu Anfang des Jahres werden diese ihre Vorverkäufe bereits abgeschlossen haben. Darauf soll ein besonders positiver Newsflow folgen. So sind für diese Zeit die häufig kurstreibenden Listungen an einiger der größten Kryptobörsen geplant und das in teilweise beeindruckender Anzahl. Außerdem können sich die Coins besonders gut von der Konkurrenz abgrenzen und möglicherweise entscheidende Vorteile bieten. Um welche Top 3 der neuen Kryptowährungen mit Zukunft in 2023 es sich dabei handelt, wird jetzt im Folgenden vorgestellt.

FightOut (FGHT) – Vielseitigste und chancenreichstes Move-to-Earn

Bisherige Move-to-Earn-Kryptowährungen haben nur eine begrenzte Zielgruppe. Im Gegensatz zu diesen soll FightOut diverse Sportarten unterstützen, wodurch eine wesentlich heterogenere und größere Klientel angesprochen wird. Die kann innerhalb der Anwendung an verschiedenen Herausforderungen sowie Duellen und Turnieren teilnehmen, um Belohnungen zu verdienen. Im Unterschied zu bisherigen M2E-Projekten müssen jedoch keine abschreckend hohen Investitionen in NFTs mit randomisierten Attributen getätigt werden. Aus diesem Grunde könnte sich FightOut ebenfalls wesentlich leichter verbreiten als die Wettbewerber.

Die eigenen sportlichen Leistungen während des personalisierten Trainings sollen mithilfe von speziellen Sensoren und modernsten Analyseverfahren direkt ausgewertet und belohnt werden. Außerdem soll über diese auch ein optimales Training wie mit einem Proficoach ermöglicht werden. Angeboten wird es für unter anderem die Bereiche Kraft, Ausdauer, Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Yoga. Außerdem plant FightOut auch Auswertungen anderer Parameter wie Schlaf und Ernährung zu berücksichtigen.

Über unterschiedliche motivierende Faktoren soll die Anwendung den Nutzern dabei helfen, ihre guten Vorsätze eines sportlicheren, gesunderen und glücklicheren Lebens so leicht wie noch nie einzuhalten. So nutzt FightOut die Vorteile einer Community wie bei länger verfolgten Gemeinschaftssportarten, das kompetitive Umfeld, die Belohnungen, die Verpflichtungen durch mögliche Investments, körpereigene Drogen sowie die Gamifizierung. Über Letztere sollen die modernsten Fitnessstudios an das Metaverse angeschlossen werden und aus einfachem Jogging beispielsweise ein Hindernislauf gegen Alien-Angriffe und mehr werden.

FightOut hat vor wenigen Tagen erst mit dem Vorverkauf begonnen. Insbesondere die ersten Anleger profitieren dabei überdurchschnittlich, denn ihnen werden mehrere mögliche Boni gewährt. Bestimmt werden sie von der Anlagedauer, wobei für 6 bis 24 Monate 10 bis 25 % Coins mehr vergütet werden. Hinzu kommt der Bonus durch den Anlagebetrag, bei dem für 500 bis 50.000 US-Dollar weitere 10 bis 25 % zusätzliche Token freigeschaltet werden. Somit kann man mit den Boni auf bis zu 50 % kommen. Allerdings gelten diese nur für die erste Phase, in welcher die Coins noch preiswert für 0,01665002 US-Dollar angeboten werden.

Calvaria (RIA) – Optimal positionierte Play-to-Earn-Kartenspiel

Eine besondere Zukunft könnte sich für das außergewöhnliche P2E-Strategiespiel Calvaria vor allem durch die langfristige Erfüllung der Kundenbedürfnisse ergeben. Schließlich sind diese der wichtigste Faktor für den Erfolg. Damit dies sichergestellt wird, kommt in dem Spiel im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern im P2E-Bereich eine sogenannte DAO zur Anwendung. Über diese können die Nutzer und Investoren über die Entwicklung des Projekts abstimmen. Außerdem wird darüber auch eine größtmögliche Fairness sichergestellt, die ebenfalls für einen langfristigen Spielspaß essenziell sind.

Zu den weiteren Vorteilen des Projekts zählen die 3D-Designs mit Animation, womit das Team ihre Qualitätsansprüche für AAA-Games erfüllen will. Im Unterschied zu den Wettbewerbern gibt es dem Kartenspiel einen hochwertigeren Eindruck und größeren Unterhaltungswert. Für eine optimale Verbreitung soll ebenfalls die bisher in der Branche unterrepräsentierte Mobileapp sorgen, welche auch plattformübergreifend nutzbar sein soll. Daher können wesentlich leichter Freunde mit unterschiedlichen Geräten zusammenspielen und sich Gegenparteien für Matches finden. Außerdem bietet Calvaria seinen Nutzern einen höheren Komfort, indem sie ihr Gerät wechseln können. Somit öffnet sich dem P2E-Game das Potenzial des großen Mobilegaming-Marktes.

Ebenfalls bemerkenswert ist der geplante Kult um das postapokalyptische Kartenspiel im einzigartigen Afterlife-Design. Daraum herum sollen auch Comicstreifen, Bücher und Merchandise entstehen. Durch diese sollte noch einmal weitere Aufmerksamkeit aus anderen Medien gewonnen werden. All dies dürfte sich ebenfalls äußert vorteilhaft auf Calvaria auswirken. Hinzu kommt die Entwicklung des Games mit Hinblick auf dem E-Sport, sodass es besonders abwechslungsreich und fesselnd gestaltet wurde. So werden unterschiedliche Fraktionen, Kartenupgrades, Tränke, Zauber, Modi und mehr geboten. Aber auch Anleger profitieren von den deflationären Effekten der Upgrades sowie dem NFT-Verleih.

Noch befindet sich Calvaria in der letzten Phase des Vorverkaufs. In diesem Zusammenhang stehen nur noch Coins im Wert von rund 500.000 US-Dollar zum Kauf bereit. Denn innerhalb von etwas mehr als einem Monat konnte das Projekt bereits mehrere Vorverkaufsphasen abschließen. Dabei ist es auf eine Finanzierungssumme von über 2,5 Mio. US-Dollar gekommen. Die letzten RIA können dabei für einen Preis von 0,0325 US-Dollar erworben werden. Danach sollen die ersten Listungen an KuCoin und Gate.io stattfinden, wobei die Verträge schon unterzeichnet sind. Danach folgen XT.com sowie 5 bis 10 weitere Listings in Q1 von 2023.

Dash 2 Trade (D2T) – Fortschrittlichste Vorverkaufs-Analyseplattform

Künftig weniger Verluste erleiden und wesentlich höhere Renditen erzielen hört sich zu Anfang erst einmal zu schön an, um wahr zu sein. Allerdings hat sich genau dies Dash 2 Trade zur Aufgabe gemacht. Um den privaten und institutionellen Investoren die höchsten Renditen zu ermöglichen, hat es sich auf die profitabelsten Assets, die Presales, spezialisiert. Die Gründe für ihre hohe Profitabilität und Attraktivität liegen unter anderem in der temporären Kursverlustabsicherung, den schrittweisen Preisanhebungen sowie den hohen Staking- und Liquidity-Farming-Rewards zu Beginn. Allerdings haben die Anleger bisher noch Probleme, alle neuen Assets, Nachrichten, Analysen, Due Diligence und mehr täglich zu überwachen.

Um wesentlich fundiertere Handelsentscheidungen treffen zu können, soll sich Dash 2 Trade künftig Big Data und K.I. zunutze machen. Ebenfalls nützlich sind die praktische Verwaltung und Analyse von stark diversifizierten Krypto-Portfolios, welche sich aus unterschiedlichsten Quellen zusammensetzen können. Somit können die Anleger viel Zeit und Nerven sparen sowie individualisierte Anlageempfehlungen erhalten. Zusätzlichen stehen in Dash 2 Trade auch fortschrittlichste und einzigartige Analyseverfahren für Vorverkäufe bereit. Dies sind beispielsweise Roadmap-Entwicklung, Community-Wachstum, Tokenomics, Teamqualitäten, Wal-Aktivitäten und viele mehr.

Darüber hinaus soll die Plattform, aber auch andere Assets wie Kryptowährungen und NFTs unterstützen. Für diese werden ebenfalls außergewöhnliche Analysetools bereitgestellt, um entscheidende Vorteile zu erhalten. Entwickelt wurden diese von dem Team von Learn2Trade. Dies ist eine über mehrere Jahre gewachsene Tradingcommunity mit 70.000 Mitgliedern aus Quants und Profitradern.

Daher hat das Team auch schon größere Fortschritte erzielt und es wird der Vorverkauf schon schneller abgeschlossen. Aufgrund der Community hinter dem Projekt konnte im Vorverkauf sogar im Bärenmarkt und mit einem negativen Sentiment in der Kryptocommunity innerhalb kurzer Zeit eine beachtliche Finanzierungssumme von annährend 10,5 Mio. US-Dollar erzielt werden. Die letzten Coins im Wert von 3,5 Mio. US-Dollar sind noch für einen Preis von 0,0533 US-Dollar erhältlich. Im Anschluss erfolgen die Listings an den Exchanges LBank und BitMart, welche bereits bestätigt wurden.

