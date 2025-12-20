20.12.2025 23:27:00

3 Reasons Why I'm Not Worried About Bitcoin Slipping Below $90,000

Investing for the long term is, in large part, the art of not confusing any individual signpost for the contour of the landscape itself. On that note, a lot of investors are fretting that Bitcoin (CRYPTO: BTC) has fallen below $90,000 after a weak 2025.But I'm still accumulating it, and I'm not worried at all about this asset. Here are three reasons why.
Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
