3 Things Investors Need to Know About the ARK 21Shares Bitcoin ETF in 2026
It's been about two years since spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) started trading in the U.S., marking a seminal event in the histories of both the ETF industry and the broader cryptocurrency space.One of the most significant funds in this still young ETF category is the ARK 21Shares Bitcoin ETF (NYSEMKT: ARKB). Just a couple of weeks past its second birthday, the ARK ETF is home $3.3 billion in assets under management (AUM), meaning just five crypto ETFs of any variety are larger than this fund. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1968
|
0,0011
|
|
0,09
|Japanischer Yen
|
183,15
|
-0,2900
|
|
-0,16
|Britische Pfund
|
0,8667
|
0,0006
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,9154
|
-0,0036
|
|
-0,39
|Hongkong-Dollar
|
9,3414
|
0,0130
|
|
0,14
