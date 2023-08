3 Tipps für Stake-2-Earn!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Beim Staking erhalten Anleger Renditen in Form sogenannten Staking-Rewards

Die Staking-Rewards können neue Coins oder Token sein

Krypto-Staking bietet häufig überdurchschnittlich hohe Renditen

Wall Street Memes: 175 %, Sonik Coin 325 % Staking-Rewards möglich

Die jüngsten Krypto News aus dem Meme Markt sind überaus vielversprechend. Das liegt nicht nur an den erfolgreich laufenden Pre-Sales oder dem bevorstehenden Token Launch von Wall Street Memes. Vor allem die Option auf ein passives Einkommen mit Stake-2-Earn überzeugt die Anleger aus dem Privatsektor.

Neben der Spekulation auf einen digitalen Vermögenswert und seinen weiteren Kursverlauf bietet das Krypto-Staking gerade in frühen Phasen der Projekt hohe Renditechancen an.

Stake-2-Earn setzt sich vor allem im Meme-Sektor durch

Als Dogecoin auf den Markt kam, waren die Anleger von dem Gedanken begeistert, sie kaufen einen Coin aus Protest gegen die Entwicklung von Bitcoin oder als Satire auf seine Veröffentlichung. Ein Spaß-Coin soll Dogecoin sein, ihm folgten weitere erfolgreiche Geschäftsmodelle wie bei Shiba Inu oder Pepe.

Doch in letzter Zeit zeigen sich die Projekte häufig nicht mehr nur mit dem reinen Unterhaltungsfaktor, sondern mit echten finanziellen Mehrwerten für ihre Anleger.

Aus dem Meme Markt ist längst ein überaus liquider Finanzmarkt geworden, der erheblichen Anteil an der Gesamtliquidität des Kryptomarktes hat. Um Anleger bereits in sehr frühen Phasen zu finanziellen Belohnungen zu führen, wird immer häufiger das Stake-2-Earn Prinzip angeboten.

Durch die Umstellung der Ethereum-Blockchain auf den Proof-of-Stake können Tokenstandards um diese lukrative Einnahmemöglichkeit ergänzt werden.

Genau diesem Beispiel folgen Wall Street Memes und Sonik Coin, beides klassische Paradebeispiele viraler Netzkultur. Während Wall Street Memes bereits über eine enorm große virale Reichweite durch seinen 1,1 Millionen Follower verfügt, ist Sonik Coin noch ganz am Anfang. Beide Coins sind im Pre-Sales erhältlich, wobei Wall Street Memes in der letzten Phase ist.

Das bedeutet, nur noch wenige Tage stehen die günstigen Preise für den $WSM-Token von 0,0337 $ online bereit. Dann können die Token angefordert werden und das Staking kann beginnen.

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Entwicklung des Token und Staking $Sonic Staking live Community aufbauen Sonik Meme Coin entwerfen Marketingkampagnen Staking-Rewards $Sonik Pre-Sales live SONIK BOOM Ziel 1 Mrd. Market Cap

Der Sonik Coin geht für 2 Wochen in eine einzige Pre-Sales-Phase und kostet derzeit nur 0,000014 $. Weitere Phasen sind hier nicht ausgeschlossen, wurden aber bisher nicht vom Team angekündigt. Die Roadmap enthält ebenfalls keine weiteren Vorverkaufsphasen.

Stattdessen zeigt sich dort das weitere Vorgehen der Entwickler und ihre großartigen Pläne. Im Zentrum dabei natürlich das Staking, um Anleger an den finanziellen Erfolgen des Projektes noch stärker als bisher beteiligen zu können.

3 Tipps für Stake-2-Earn

Beim Staking stehen Anlegern von Coins die Möglichkeiten offen, weitere Einnahmen zu generieren. Die eingesetzten Coins sind dann nicht mehr dem üblichen Schwankungsrisiko ausgesetzt, da sie für die Zeit des Stakings gesperrt sind.

Auch wenn am Ende der festgesetzten Zeit die Coins zum öffentlichen Handel gehen, kann jeder Anleger selbst über den Zeitpunkt des Verkaufs entscheiden. Auch die erneute Festsetzung oder die Verlängerung des Stakings sind möglich.

Während das Krypto-Staking häufig den Betrieb einer Validator Node voraussetzt, kann beim Stake-2-Earn jeder Anleger teilnehmen, unabhängig davon, wie viele Coins oder Token er hält. Jedoch gibt es auch bei den kleineren Projekten Mindestsummen, die in die Kryptos investiert werden müssen.

Diese sind jedoch eher gering, da sich die Preise für die Vermögenswerte weit unter 1 US-Dollar bewegen.

Wall Street Memes kostet im Pre-Sales noch wenige Tage nur 0,0337 $!

Sonik Coin kostet im 2-wöchigen Vorverkauf nur 0,000014 $!

Kryptowährung Sonik Coin Kürzel $Sonik Blockchain Ethereum Token Supply 299,792,458,000 Start August 2023 $SONIK Preis aktuell 0,000014 $ Kategorie Meme-Coin Staking Speed-2-Stake Staking-Rewards Tokenburn Trading Uniswap Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR

Tipps für Stake-2-Earn

Staking-Konzept beachten: Es sind Angebote am Markt verfügbar, bei denen der Anleger eine eigene Validator Node zur Sicherung des Netzwerkes betreiben muss. Andere Staking-Angebote sind an hohe Mindesteinzahlungen gebunden. Anfänger sollten vor allem auf die Stake-2-Earn Projekte zurückgreifen. Sie beinhalten in der Regel lediglich den Kauf einer Mindestanzahl an günstiger Token. So können Anleger schon mit 50 oder 100 US-Dollar in Stake-2-Earn einsteigen. Die Ethereum-Blockchain nutzen: Durch die Umstellung im September 2022 im Rahmen von The Merge ist die Blockchain von Ethereum jetzt eine der energiesparsamsten Blockchain-Netzwerke am Markt. Mit dem Proof-of-Stake wurde das Staking auf Ethereum möglich. Das gilt auch für die von Ethereum-Entwicklern veröffentlichten Tokenstandards, allen voran der ERC20 Standard. Sowohl Wall Street Memes als auch Sonik Coin wurden mit diesem Standard auf der Ethereum-Blockchain entwickelt. Das Staking läuft also auf einer der energiesparsamsten sowie sichersten Blockchain am Markt. Die Smart Contracts, die das Staking und die Rahmenbedingungen enthalten, sind ebenfalls auf der Ethereum-Blockchain hinterlegt. Günstige Tokenpreise gewähren hohe Renditechancen: Das ist zwar keine Garantie, hat sich aber in der Vergangenheit häufig bewahrheitet. Das liegt daran, dass ein neues Projekt, wie beispielsweise ein Coin Launch, ganz am Anfang steht und die Token entsprechend günstig anbieten kann. Da sich der Kryptomarkt als Ganzes aber überaus dynamisch entwickelt, sind die Wachstumschancen dieser Projekte derzeit extrem gut. Viele andere Projekte haben es bereits vorgemacht, dazu gehören beispielsweise Thug Life, das schon seit längerer Zeit ausverkauft ist oder Chimpzee, dessen Coin noch kurze Zeit im Pre-Sales angeboten wird.

Fazit: Staking ist grundsätzlich eine gute Option, sein finanzielles Polster aufzubessern. Bei den großen Projekten sind jedoch die Einstiegshürden so hoch, dass Kleinanleger und Anfänger kaum eine Chance auf Partizipation erhalten. Bei kleineren Blockchain- und Krypto-Projekten gibt es diese Chancen jedoch mit Stake-2-Earn. Sonik Coin hat daraus sogar noch eine weitere Neuentwicklung veröffentlicht, und zwar Stake-2-Speed.

Dabei kann direkt in der Vorverkaufsphase der Token zum Staking freigegeben werden, und das, obwohl eigentlich der Token Claim noch gar nicht freigegeben ist. Anfänger bevorzugen immer häufiger diese Möglichkeiten und investieren in Krypto Pre-Sales mit Stake-2-Earn oder Stake-2-Speed.

