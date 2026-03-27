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27.03.2026 12:30:00
4 Reasons Bitcoin Is (Still) the Smartest Long-Term Investment in Crypto
With a market cap of about $1.4 trillion, Bitcoin (CRYPTO: BTC) is responsible for 58% of the crypto sector's market cap. Assets don't reach that size unless they're capable of growing for years on end, and most other cryptocurrencies simply can't compete.In that vein, here are four reasons Bitcoin remains the smartest long-term bet in the entire crypto sector.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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