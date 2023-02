4 unglaubliche Krypto Start-ups 2023

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

2023 wurden in Deutschland deutlich weniger Unternehmen gegründet, besonders das zweite Halbjahr macht deutlich, wie stark wir hierzulande neue Ideen und Unternehmensgründungen brauchen. Um 18 % ist die Zahl der Start-ups 2022 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt zurückgegangen.

Im zweiten Halbjahr 2022 betrug der Rückgang im Jahresvergleich sogar 33 %. In München wurden mehr Gründungen als in Berlin verzeichnet, was an dem universitätsnahen Ökosystem liegen könnte, wie die Zeit berichtet.

Berlin bei Wagniskapitalgebern führend

Investoren schauen stärker auf die Rentabilität

Plus bei Neugründungen mit Blockchain stieg um 65 %

Auch bei Klimaschutz Themen viele Neugründungen

Fehlt es Deutschland an Innovationskraft ?

Sind die Deutschen eher risikoavers, ängstlich und neurotisch, wenn es um Selbständigkeit und Unternehmensgründung geht? Technologien wie die generative KI, die Systeme wie ChatGPT antreibt, haben zwar noch klare Mängel, aber dennoch sind Investoren überzeugt, dass sie das Potenzial haben, unsere Lebens- und Arbeitsweise nachhaltig zu verändern.

Wohl auch deshalb hat im Januar Microsoft laut Forbes ein weiteres Investment von 10 Milliarden in OpenAI bekannt gegeben. OpenAI ist das Unternehmen hinter ChatGPT und wird auch von Google, Apple und anderen Tech-Giganten gefördert.

Auch Stifterverbands-Generalsekretär Meyer-Guckel mahnt, es brauche „einen politischen Strategiewechsel, der nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Etablierung und Skalierung von Innovationen im Markt unterstützt – hieran fehlt es. Quelle: Handelsblatt

Digitale Innovationen sind zwingend auf eine gute und schnelle IT-Infrastruktur angewiesen. Doch es gibt dabei hierzulande Herausforderungen:

Lange Bearbeitungs- und Reaktionszeiten Wissenssilos und mangelnde technische Fähigkeiten Größeres Investitionsvolumen für Forschung und Entwicklung (FuE) Partnerschaften mit Startups Externe Impulse zur Erweiterung des Horizonts

Eine Bitkom Umfrage hat gezeigt, dass nur jedes vierte Unternehmen in Deutschland mit Start-ups kooperiert. Als häufigster Hauptgrund wird dafür fehlende Zeit genannt. Aber gerade im Kontext der Digitalisierung ist das Zusammengehen mit Start-ups ein guter Weg, um zusätzliches Geschäft zu generieren oder einzelne Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten, so t3n.

Der #DeepTech & Climate Fonds startet sein operatives Geschäft. Die Bundesregierung stellt bis zu 1 Milliarde Euro bereit. Durch die Finanzierung neuartiger klimafreundlicher Technologien stärkt der Fonds den deutschen Innovationsstandort. Weitere Infos: https://t.co/DBAEhoY5YS pic.twitter.com/ftxCVtzYeG — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) February 2, 2023

Die Bundesregierung hat die Mängel erkannt und setzt unter anderem Wachstumskapital bereit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesfinanzministerium bietet für Existenzgründung und Forschung & Innovation sowie Digitalisierung bundesweit den DeepTech & Climate Fonds (DTCF) zur Verfügung. In dieses Förderprogramm soll in den kommenden Jahren bis zu 1 Milliarde Euro Risikokapital in Tech-Unternehmen investiert werden.

Der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommentiert: „Start-ups sind ein zentraler Baustein für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und die klimafreundliche Transformation unserer Volkswirtschaft. Quelle

Wo Deutschland an der Spitze steht

Aus einer Studie des Europäischen Patentamts (EPA) und der Internationalen Energieagentur (IEA) geht hervor, dass nirgendwo sonst in Europa so viele Patente rund um die Zukunftstechnologie Wasserstoff zugelassen wie in Deutschland. Die meisten Patente entfielen laut Studie auf Technologien zur Erzeugung von Wasserstoff, denn bislang wird Wasserstoff aus Erdgas erzeugt.

https://www.shellenergy.de

Dieser „grüne“ Wasserstoff hat vor allem für die Energiewende in der Industrie eine hohe Bedeutung. Linde, Siemens, Bosch und BASF sind laut der Studie führend bei der Forschung und Entwicklung von Lösungen für die Elektrolyse- und Brennstoffzellen-Technologie.

In vielen Branchen gehören Unternehmen aus Deutschland zu den Weltmarktführern. Technik Made in Germany ist die Kernstärke der deutschen Wirtschaft, wobei die Industrie mit 93 % den Großteil daran stellt.

Hamburg, München und Berlin haben die meisten Hidden Champions

In Baden-Württemberg finden sich 391 Weltmarktführer

Volkswagen AG, Mercedes-Benz und Allianz Deutschland mit größtem Umsatz

7,7 % der globalen 300 Unternehmen mit den meisten Patenten aus Deutschland

Mehr als die Hälfte der Weltmarktführer hierzulande im Familienbesitz

Maschinenbau, Automobilbranche, Elektrotechnik Top 3 Branchen

4 unglaubliche Krypto Startups 2023

Fight Out hat das Potenzial, den Fitness-Bereich vollständig neu zu strukturieren. Unabhängig von Fitness-Studios können Benutzer mit der Fitness-Apps überall und jederzeit trainieren. Ihre Bewegungen werden dabei per GPS-Tracking an den individuellen Avatar gesendet. Dieser ist Teil des Fight Out Metaverse und repräsentiert dort den realen Benutzer.

Der Avatar erhält dort Belohnungen für die sportlichen Aktivitäten in Form von Token, In-App-Coins und NFT. Wer möchte, kann sich im Bereich Fitness-Boxen durch erfahrene Coaches trainieren lassen und an Challenges teilnehmen. Über den Utility-Token $FGHT, der derzeit im Pre-Sales günstig verfügbar ist, erhalten Benutzer Zugang zur Plattform.

Auch Nicht-Sportler können in das Projekt einsteigen, und zwar als Investor der ersten Stunde. Dafür müssen Sie lediglich den Token kaufen, der nach Beendigung des Vorverkaufs an Exchanges geht und dort frei handelbar ist. Dann agiert der Token als klassisches Krypto-Investment.

RobotEra widmet sich dem P2E-Bereich und damit der Gaming-Branche. Benutzer brauchen den Utility-Token $TARO, um ins Spiel einsteigen zu können. Dort warten gigantische Abenteuer auf Sie. Alles dreht sich um den Planeten Taro und seine Rettung, denn es gab jahrelange Kämpfe um Taro. Mit jedem NFT verstärken Sie die Roboter-Armee, die sich gegen humanoide Wesen durchsetzen muss.

Das Projekt ist ebenfalls im Vorverkauf erhältlich und Frühinvestoren können jetzt einsteigen. Am Ende des Pre-Sales geht auch dieser Token in den freien Handel.

C+Charge gehört zur Kategorie Impact Investing. Käufer des Utility-Tokens $CCHG haben Zugang zu einer Plattform mit einem einheitlichen Bezahlsystem für das Aufladen von E-Fahrzeugen. Für jede Aufladung erhalten die Token-Inhaber Belohnungen in Form von NFT. Jedes NFT repräsentiert eine Emissionsgutschrift, die an speziellen Börsen handelbar ist und vom steigenden Preis pro Gigatonne CO₂ profitiert.

Meta Masters Guild ist eine neuartige Community Gaming Plattform. Es handelt sich dabei um eine Gilde, eine Art Genossenschaft. Die Spieler sind an der finanziellen Entwicklung des Projektes beteiligt, in dem sie einen Teil des Unternehmens selbst finanzieren. Dies geschieht durch einen prozentualen Anteil der erspielten NFTs. Den Rest können die Gamer selbstverständlich behalten, es stellt ihr passives Einkommen dar.

Meta Masters Guild ist nicht mehr im Vorverkauf erhältlich, was ein großartiges Zeichen für Qualität und Vertrauen der Anleger ist. Dennoch können Sie jetzt einsteigen, denn der Utility-Token $MEMAG ist bei Exchanges wie OKX erhältlich.

Fazit: Auch die Inflation hat ihre guten Seiten, auch wenn das angesichts der hohen Verbraucherpreise schwer vorstellbar ist. Anleger können in verschiedenen Szenarien ihr Vermögen anlegen und aufbauen. Krypto Pre-Sales sind eine von vielen Möglichkeiten, trotz hoher Preise und Rezession interessante Aspekte des Tradings wahrzunehmen. Die Start-ups der Krypto-Szene bieten derzeit besonders attraktive Konditionen.

Mit den Entwicklungen Schritt halten ist jetzt für Deutschland aber besonders wichtig. Schließlich hat die Digitalisierung Fahrt aufgenommen und wir müssen hierzulande deshalb dringend mehr für Start-ups und Existenzgründer tun.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnbergerhttps://blockchain-technologie.digital/https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/