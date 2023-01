5 Gründe, warum diese neue Kryptowährung besser als Axie Infinity ist und 2023 um das 15-fache steigen könnte

Mit einem Kursplus von rund 6 % gehörte Axie Infinity heute zu den besten Coins im digitalen Währungsmarkt. Besonders beeindruckend ist jedoch die langfristige Performance. Denn trotz eines Abschlages von rund 93 % vom ATH beträgt die Rendite vom Allzeittief fast 10.000 %. Zwischenzeitlich saßen die Investoren auf noch größeren Gewinnen. Dennoch nehmen die Herausforderungen mittlerweile überhand, obgleich Axie Infinity wohl immer noch das bekannteste P2E-Game ist. Der Gaming-Token AXS erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, wie deutliche Kurssprünge zeigen.

Dennoch gibt es auch Alternativen. Entwickler visieren gerne das zukunftsträchtige Marktsegment der Play-2-Earn-Games an und möchten ihren Coin zum nächsten Axie Infinity machen. Doch nicht jeder Kryptowährung wird dies gelingen, manch ein Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Mit dem neuen NFT-Game Calvaria: Duels of Eternity befindet sich ein Krypto-Projekt in den letzten Zügen des Presales, das besser als Axie Infinity werden könnte. Hier kommen fünf Gründe, warum Calvaria besser als Axie Infinity ist und schon in diesem Jahr um das 15-fache steigen könnte.

1. Axie Infinity verliert Spieler, Calvaria setzt auf den Massenmarkt

Die Rechnung ist klar – P2E-Games müssen mittelfristig Spieler anlocken, damit der native Gaming-Token pumpt. Vergleichbar mit der Korrelation von Gewinnentwicklung bei Unternehmen mit dem Aktienkurs ist das Spielerwachstum unmittelbar mit der Kursentwicklung der Coins verbunden. Axie Infinity erlebte einen unfassbaren Hype, sodass Anfang 2022 über 2,8 Millionen Spieler monatlich Axie Infinity spielten. Doch derartige Begeisterung gehört der Vergangenheit an – Statistiken zeigen, dass aktuell nur noch rund 400.000 Spieler monatlich ihren Weg zu Axie Infinity finden. Tendenz sinkend, was auch Gefahren für den Kurs trotz bereits erfolgter massiver Korrekturbewegung birgt.

Calvaria setzt bewusst auf nachhaltiges Wachstum und möchte es besser als Axie Infinity machen. Mit einer überschaubaren Market Cap und einer realistischen Hardcap von rund drei Millionen $ könnte bereits eine partielle Durchdringung des P2E-Markts für überdurchschnittliche Kursgewinne sorgen.

2. Fortlaufende Entwicklung zu einem unterhaltsamen Game statt repetitiver Aufgaben

Scharfe Kritik an Axie Infinity ist keine Seltenheit. Das P2E-Game gilt als simpel. Repetitive Aufgaben müssen erledigt werden, um Rewards zu verdienen. Da scheint es kein Wunder, dass die Gamer dem Spiel nicht mehrere Monate oder sogar Jahre treu bleiben. Diese Problematik haben die Entwickler von Axie Infinity erkannt und möchten sukzessive neue Modi & Assets zum Spiel hinzufügen, um für Aufregung zu sorgen und einen hohen Unterhaltungsfaktor zu bedingen.

Skill based was never a problem. Fun was the problem. Axie PvP is boring, grindy, stressful and repetitive. A street fighter style might be fun. https://t.co/DjtHZIQGrK — Nobody | XZG (@DarthSithius) January 25, 2022

3. Besser vor dem Hype als nach dem Hype investieren

Es wirkt zweifelsfrei verlockend, nach einer massiven Korrektur (immerhin -93 % vom Allzeithoch) in einen Token zu investieren und auf einen fulminanten Turnaround zu wetten. Doch nicht jedes Assets wird sich nach dem Crash erholen – auch bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 1,4 Milliarden $ (verwässert sogar 3,2 Milliarden $) sind weitere Korrekturen möglich. Axie Infinity kann erneut um 90 % fallen und somit Investoren, die 2023 auf eine Erholung setzen, massive Verluste bescheren. Mit einem kleinen Einsatz im Krypto-Presale von Calvaria scheint das Chance-Risiko-Verhältnis besser – und letztendlich ist es genau dieses CRV, das einem Handel zugrunde liegen sollte.

Zwar sind Krypto-Händler ambivalenter Auffassung. Dass eine erhebliche Anzahl der potenziellen Investoren Axie Infinity keine Zukunft zutraut, lässt jedoch Zweifel am Investmentcase aufkommen.

Will Axie Infinity die during this bear market? — Crypto King (@CryptoKing_NFT) May 26, 2022

4. Schnellere und günstige Transaktionen: Polygon statt Ethereum

Ethereum ist die maßgebliche Blockchain für das P2E-Game Axie Infinity. Zweifelsfrei macht Ethereum Fortschritte rund um die Skalierbarkeit, Gebühren und Geschwindigkeit. Doch Verbesserungspotenzial ist vorhanden. Deshalb wurden Layer-2-Skalierungslösungen entwickelt, die an das Mainnet andocken und für eine höhere Funktionalität sorgen. Die führende Layer-2 ist Polygon – mit der Entscheidung für diese Layer-2 haben die Entwickler von Calvaria: Duels of Eternity die Basis geschaffen, um Transaktionen günstig und schnell abzuwickeln. Dies dürfte von notwendiger Bedingung für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis sein.

5. Vielfältiger Ansatz: Calvaria setzt auf Web2 & Web3

Mit rund 250.000 täglichen Spielern ist Alien Worlds aktuell das beliebteste Blockchain-Game. Verglichen mit anderen Games für den Massenmarkt wie Fortnite handelt es sich nur um einen Bruchteil des attraktiven Wachstumsmarkts. Der Eintritt in den Massenmarkt ist schwerer als gedacht. Viele P2E-Games wollten mit Rewards werben, um neue Spieler anzulocken. Doch diese sind für Nicht-Krypto-Gamer oftmals wenig griffig.

Deshalb haben sich die Verantwortlichen von Calvaria für ein dualistisches Konzept entschieden, das weder das Web2 ignoriert noch das Web3 vernachlässigt. Eine Free-to-Play-Version wird als Smartphone-App gelauncht, um konventionelle Gamer anzulocken. Zugleich gibt es die P2E-Version für alle Krypto-Gamer oder die, die es noch werden wollen. Der einzige Unterschied ist das Reward-System. Sukzessive werden nun die Vorzüge von P2E in der kostenlosen Version aufgezeigt, um die Gamer in das Krypto-Space zu konvertieren – ein Ansatz, der größere Erfolgschancen aufweist als viele bestehende Games.

