7 beste Kryptowährungen mit dem meisten Potenzial 2023

Das Jahr 2023 begann trotz der heutigen Korrekturbewegung denkbar bullisch für den digitalen Währungsmarkt. Während die ersten Analysten bereits ein Ende der Erholungsbewegung prognostizieren, könnte sich auch alles anders darstellen. Denn die heutigen Gewinnmitnahmen sind nach massiven Kursanstiegen beileibe nichts Ungewöhnliches.

Deshalb wollen wir im folgenden Abschnitt den Blick auf sieben Kryptowährungen mit dem meisten Potenzial in 2023 werfen, die aktuell heiß diskutiert werden. Zweifelsfrei gibt es bei, nach Daten von CoinMarketCap, über 22.000 Coins & Token vielfältige Auswahl und eine Menge spannender Kandidaten. Dennoch gibt es bei allen sieben folgenden Kryptowährungen einen fundierten Investmentcase, deren Eintrittswahrscheinlichkeit jeder Anleger eigenverantwortlich evaluieren muss.

1. Bitcoin (BTC): Analyst sieht Bitcoin-Rallye auf 160.000 $

Der Bitcoin Kurs konnte trotz aktueller Gewinnmitnahmen im laufenden Jahr um rund 24 % steigen. Nach einem drastischen Einbruch im Bärenmarkt 2022 akkumulieren vornehmlich private Anleger auf einem augenscheinlich attraktiven Kursniveau, während viele Institutionelle noch an der Seitenlinie verharren. Nach dem Krypto-Crash sieht mit Dave the Wave ein bekannter Krypto-Analyst jetzt den nächsten Bull-Run. Der Kurs könnte demnach auf 160.000 $ explodieren, obgleich die Bitcoin Kurs Prognose für die kommenden Jahre herausgegeben wurde.

Als Grundlage für seine Kursprognose verwendet der Krypto-Analyst eine logarithmische Wachstumskurve (LGC), die eine 10x Performance für den Bitcoin begünstigt. Beim aktuellen Kurs wären deutlich mehr als 160.000 $ möglich. Dabei referiert der Analyst auf die letzten vier Jahre, in denen sich die Base Line der Wachstumskurve als maßgebliche Unterstützung des Kurses etablierte.

Der Bitcoin Kurs hängt von vielen Parametern ab – 2023 erst recht von der makroökonomischen Lage, die sich auch in einer stark positiven Korrelation mit dem Aktienmarkt offenbart.

Als Basis-Investment im digitalen Währungsmarkt ist der Bitcoin auch 2023 eine der Kryptowährungen mit dem langfristig meisten Potenzial.

2. Meta Masters Guild (MEMAG): Verdopplung des Investments im Presale, Pump nach ICO?

Meta Masters Guild ist einer der neuen Coins mit dem stärksten Momentum im Presale. Denn in der zweiten Phase, die nach dem eindrucksvoll erreichten Meilenstein von 500.000 $ nach nur einer Woche begann, kostet der native ERC-20-Token MEMAG 0,01 $. MEMAG wird übrigens im Mittelpunkt der Gaming-Ökonomie stehen. Zusätzlich gibt es noch sogenannte Gems, die jedoch Off-Chain konzipiert und somit keine echten Token sind. Gems lassen sich als Rewards jedoch bequem gegen die öffentlich handelbaren MEMAG Token tauschen. Bis zur siebten Vorverkaufsphase wird der Preis für MEMAG sukzessive ansteigen, sodass man Stand jetzt noch Buchgewinne von über 120 % erzielen kann.

Als Online-Gaming-Gilde setzt Meta Masters Guild auf die Zusammenarbeit mit unabhängigen Entwicklern. Das erste P2E-Game Meta Kart stammt von dem Indie-Entwicklerstudio Gamearound, das bereits für das britische E-Commerce-Unternehmen Boohoo ein eigenes Spiel konzipierte. Die Entwicklung des Racing-Games Meta Kart ist weit fortgeschritten. Bei allen P2E-Games des Ökosystems liegt fortan der Fokus auf mobilen Endgeräten, um nicht mit den kapitalintensiven AAA-Games konkurrieren zu müssen.

3. Shiba Inu (SHIB): Layer-2-Skalierungslösung als Kurstreiber – was sagt die Shiba Inu Kurs Prognose?

Im schwachen Gesamtmarkt pumpt Shiba Inu um rund 6 % in den letzten 24 Stunden, womit sich die Kursgewinne in den vergangenen 30 Tagen auf rund 30 % belaufen. Mit einem Kurs von 87 % unter dem ATH ist Shiba Inu mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 6,6 Milliarden $ immer noch einer der wertvollsten Meme-Coins, dessen Fundierung 2023 voranschreiten soll (und muss).

„This can help to reduce the load on the blockchain network and improve the user experience for metaverse and gaming applications. Combined, web3 and Shibarium’s layer 2 blockchain technology can enable a new decentralized metaverse and gaming ecosystem, where players can interact and transact in a decentralized way and where players can own, buy and sell the digital assets they acquire.“

Der nächste Schritt ist getan – mit Shibarium wird es nun ein Layer-2-Update geben, um mehr Skalierbarkeit im Ökosystem von Shiba Inu zu erreichen. Die Transaktionszeiten sollen sinken, die Gebühren ebenfalls. Zugleich wird es für die Entwickler mehr Spielraum über die Layer-2 geben. Dabei setzen die Entwickler auf ein einzigartiges, dezentrales Metaverse- und Gaming-Ökosystem, das deutlich mehr Anwendungsfälle als die Base Layer ermöglicht. Shibarium könnte der Anfang einer langen Reise sein, in welcher sich Shiba Inu von einem Meme-Coin zu einem Ökosystem mit Substanz entwickelt, indem User mehr Utility erfahren.

4. Fight Out (FGHT): Move-2-Earn-Coin erreicht Meilenstein – physische Fitnessstudios als Absicherung

Fight Out ist ein weiterer Krypto-Presale, der eine wachstumsstarke Branche disruptieren möchte – den Fitness- und Gesundheitsmarkt. Damit könnte Fight Out nicht nur für Investoren eine attraktive Rendite ermöglichen, sondern Menschen auch ein Investment in die eigene Gesundheit vereinfachen – die wohl beste Art und Weise, um Geld und Zeit zu investieren. Mit der Konzipierung eines Fitness-Metaverse, zu welchem die Nutzer über die Web3-App Zugang finden, soll die Motivation der Sportler nachhaltig gestärkt werden. Für die Interaktion im Metaverse wird ein eigener NFT nach der Registrierung geprägt, der sich als persönlicher Avatar entsprechend der realen Trainingserfolge entwickelt.

Der Vorverkauf von Fight Out konnte mittlerweile über drei Millionen $ einsammeln. Bei einem Token-Preis von 0,0166 $ für den nativen ERC-20-Token FGHT sind im Presale bereits Buchgewinne von bis zu 100 % möglich. Um auf diesem Preisniveau einen Einstieg zu finden, haben Investoren jedoch nur noch 5 Tage Zeit.

5. Polygon (MATIC): Web3-Adoption als Kurstreiber – MATIC auf dem Weg in die Top 3?

Hinsichtlich des zukünftigen Potenzials von Polygon lassen sich Aussagen der Bernstein-Analysten https://www.finanzen.net/nachricht/devisen/web3-bernstein-analysten-polygon-blockchain-wird-web3-gewinner-11931600 aus dem November 2022 heranziehen, die mehr Geltung als zuvor beanspruchen. Denn mit der fortschreitenden Web3-Adoption könnte Polygon als Layer-2 von Ethereum zu einem Profiteur werden. Spannende Kooperationen mit renommierten Unternehmen haben Polygon eine hervorragende Ausgangslage verschaffen, um noch stärkeres Wachstum zu generieren. Die massive Nutzerbasis und das aktive Entwickler-Netzwerk könnte Polygon zum führenden Gateaway für die Transformation von Web2 ins Web3 machen. Polygon-Mitbegründer Sandeep Nailwal verfolgt dabei das ambitionierte, aber erreichbare, Ziel, Polygon zur Top 3 Kryptowährung neben Bitcoin und Ethereum zu etablieren.

I will not rest till @0xPolygon gets its well deserved “Top 3” spot alongside BTC & ETH.



No other project comes even close.



In one day, @jpmorgan & @instagram launched with @0xPolygon



This is all when Worlds first “FULLY BUILT zkEVM” mainnet is almost here, its not .. 1/2 — Sandeep | Polygon Top 3 by impact (@sandeepnailwal) November 3, 2022

6. Calvaria (RIA): Letzte Chance für Investoren – Gaming-Presale mit 10x Potenzial fast ausverkauft

Im Krypto-Presale von Calvaria: Duels of Eternity naht für Investoren die letzte Chance, wenn man noch im Vorverkauf die nativen RIA Token erwerben möchte. Das NFT-Game wird auf der Layer-2 Polygon basieren und den Spielern Eigentum an den In-Game-Assets einräumen. Die Sammelkarten sind als Non Fungible Token konzipiert. Zugleich setzen die Verantwortlichen auf eine unterhaltsame Gestaltung, um mit Story-Modus oder 3D-Charaktere ein erlebnisreiches Krypto-Game anzubieten. Eine kostenlose Smartphone-App wird den einfachen Zugang garantieren und fungiert alternativ zum Web3-Game als Tor zum attraktiven Gaming-Massenmarkt.

7. Avalanche (AVAX): Angriff auf Ethereum in 2023 – Amazon-Partnerschaft als Kurstreiber

Mit einer Performance von rund 40 % in den vergangenen zwei Wochen stellt sich die Kursentwicklung bei der Layer-1 Blockchain Avalanche mit nativem Coin AVAX beeindruckend stark dar. Der Abschlag vom ATH ist mit fast 90 % heftig – genügend Aufholpotenzial scheint vorhanden. Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung wieder auf rund 5 Milliarden $.

Besonders spannend ist eine neue Partnerschaft mit dem E-Commerce-Giganten Amazon. Bereits Anfang des Jahres verkündete man eine Zusammenarbeit mit Shopify, damit Händler auch Non Fungible Token in ihren Stores auf Avalanche-Basis anbieten können. Mit Amazon stößt Avalanche in die erste Liga der Technologie-Unternehmen vor. Die Kooperation erstreckt sich auf Amazon Web Services (AWS), dem Cloud-Computing-Angebot von Amazon. In Zukunft soll Infrastruktur u.a. auf Avalanche eingeführt werden könnten. Die Zusammenarbeit mit Amazon soll den positiven Impact von Avalanche weiter verstärken, so CEO Emin Gün Sirer von Ava Labs.

Meet @avalabsofficial —the startup behind @avalancheavax⁩ blockchain.



With #AWS, Ava Labs is driving innovation on the chain by addressing 3 longstanding challenges: flexibility, adaptability & scalability.



Learn more. https://t.co/4FgUiaoO2Z — Amazon Web Services (@awscloud) January 14, 2023

