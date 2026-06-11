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11.06.2026 19:35:09
95% Of Short-Term Bitcoin Holders Are Underwater—And The Worst May Not Be Over Yet
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1568
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-0,0010
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-0,09
|Japanischer Yen
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185,493
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0,2830
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0,15
|Britische Pfund
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0,8631
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0,0004
|
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0,04
|Schweizer Franken
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0,9214
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0,0012
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0,13
|Hongkong-Dollar
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9,0644
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-0,0090
|
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-0,10