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22.05.2026 07:00:10
A bitcoin miner spent $860k armouring vehicles for its bosses, a fact for which we have very little context
The best defence may in fact be defenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1598
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|Hongkong-Dollar
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