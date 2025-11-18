|
18.11.2025 07:10:00
Absturz geht weiter: Bitcoin-Preis fällt wieder unter 90.000 US-Dollar
An den Finanzmärkten wächst die Unsicherheit, und erneut schlägt das am deutlichsten auf die Kryptowährungen durch: Der Bitcoin-Preis rauscht weiter ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
