18.11.2025 07:10:00

Absturz geht weiter: Bitcoin-Preis fällt wieder unter 90.000 US-Dollar

An den Finanzmärkten wächst die Unsicherheit, und erneut schlägt das am deutlichsten auf die Kryptowährungen durch: Der Bitcoin-Preis rauscht weiter ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen geben nach
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag leichter erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte Verluste verbuchen. Die Börsen in Asien geben auch am Dienstag nach.
