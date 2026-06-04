Digitalwährung 04.06.2026 10:14:38

Abwärtstrend hält an: Bitcoin sackt auf Niveau von Februar ab

Abwärtstrend hält an: Bitcoin sackt auf Niveau von Februar ab

Der Bitcoin hat seine Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt.

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung rutschte im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bis auf 61.310 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Am Morgen machte der Bitcoin allerdings einen Teil der Verluste wett und wurde bei 63.500 Dollar gehandelt und damit fast ein Prozent tiefer als am Vortag. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern zeigt die Kursentwicklung, dass es beim Bitcoin eine Unterstützung bei etwa 63.000 Dollar gibt.

Zu Wochenbeginn war der Bitcoin noch rund 74.000 Dollar wert. Experten begründeten den Kursrückgang seit Montag um bis zu 16 Prozent unter anderem mit Verkäufen des Krypto-Investors Strategy. Dieser ist der größte institutionelle Anleger von Bitcoin und gilt als wichtiger Trendsetter. Die Verkäufe durch Strategy seien zwar vergleichsweise gering ausgefallen, hätten die Anleger aber verunsichert, heißt es.

"Was zunächst wie eine Randnotiz wirkte, entwickelt sich zunehmend zu einer handfesten Belastungsprobe", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden-Research die Verkäufe durch Strategy. Seiner Einschätzung nach habe dies die Sensibilität der Anleger für mögliche größere Umschichtungen spürbar erhöht.

Darüber hinaus befürchten Marktbeobachter auch, dass der milliardenschwere Börsengang des Weltraumunternehmens SpaceX von Elon Musk zusammen mit anderen Finanzierungsrunden im Bereich von Technologiewerten zunehmend Risikokapital von den Kryptowährungen abziehen könnte.

Nach Einschätzung des Analysten Emden wird der Bitcoin "derzeit spürbar in die Zange genommen". Hier würden auch Inflationsängste, geldpolitischer Druck und geopolitische Spannungen eine Rolle spielen. "Investoren sollten sich nun auf einen möglichen Rutsch unter die psychologisch wichtige 60.000-Dollar-Marke einstellen", sagte Emden.

/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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