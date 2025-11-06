|
06.11.2025 13:57:00
After major deleveraging, bitcoin now has ‘significant upside’ and looks more attractive than gold, claims JPMorgan
Deleveraging in bitcoin futures was responsible for its sheer decline, but on a volatility-adjusted basis, it now seems cheaper than gold.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,155
|
0,0002
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
177,0685
|
0,3385
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8812
|
0,0018
|
|
0,21
|Schweizer Franken
|
0,9324
|
0,0012
|
|
0,12
|Hongkong-Dollar
|
8,9815
|
0,0030
|
|
0,03