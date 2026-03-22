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22.03.2026 16:00:00
Akko Dash Ultra im Test: Leichte kabellose Gaming-Maus für kleine Hände
Mit 43 g ist die kompakte Akko Dash Ultra kaum in der Hand zu spüren. Beim Spielen überzeugt sie mit 8000-Hz-Abtastrate und präzisen Klicks dafür umso mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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