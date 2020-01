Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Litecoinkurs, Etherkurs und Bitcoin Cash-Kurs

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 8.050,99 US-Dollar, während er am Vortag bei 8.186,91 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 265,02 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 271,17 US-Dollar.

Der Ethereum-Kurs verbilligt sich auf 142,96 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 144,57 Dollar zu Buche.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 48,37 US-Dollar bergab. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 48,90 US-Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs notiert am Samstag bei 0,2098 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,2127 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs stagniert am Samstag. So notierte der Cardano-Kurs bei 0,0367 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0367 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Monero ist am Samstag 58,76 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 57,98 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA wird bei 0,1871 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 0,1880 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Verge wurde am Samstag wenig bewegt bei 0,0034 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,0034 US-Dollar gestanden.

Der Stellar-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 0,0471 US-Dollar. Hier standen noch 0,0473 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs notiert gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein NEM 0,0325 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0321 US-Dollar.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 58,78 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 55,70 US-Dollar.

Heute fiel der NEO-Kurs auf 9,645 US-Dollar. Damit verringerte sich der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 9,739 US-Dollar.

