Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Litecoinkurs, Etherkurs und Bitcoin Cash-Kurs

So entwickeln sich die wichtigsten Kryptowährungen aktuell.

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 10.474,47 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 10.455,72 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 228,72 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 230,30 Dollar.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 388,00 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Sonntag auf 49,88 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 50,87 US-Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs notiert am Sonntag bei 0,2481 US-Dollar. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,2480 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs lief am Sonntag weiterhin seitwärts bei 0,0974 US-Dollar. Bei 0,0974 US-Dollar war der Kurs bereits am Vortag gehandelt worden.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 87,57 US-Dollar, während er am Vortag bei 86,80 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA wird bei 0,2884 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 0,2988 Dollar.

Der Verge-Kurs verteuert sich heute auf 0,0048 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,0049 Dollar gestanden hatte.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar ist am Sonntag auf 0,0831 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 0,0841 US-Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,1280 Dollar.

Der Dash-Kurs fiel auf 76,46 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 79,15 Dollar gelegen hatte.

Heute fiel der NEO-Kurs auf 20,42 US-Dollar. Damit verringerte sich der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 21,51 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at