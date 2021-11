Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Litecoinkurs, Etherkurs und Bitcoin Cash-Kurs

Das geschieht mit den wichtigsten Kryptowährungen am Dienstag.

Der Bitcoin-Kurs notiert am Dienstag auf 56.328,21 US-Dollar ab. Damit rutschte der Bitcoin-Kurs unter den Stand vom Vortag von 56.402,99 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs verringerte sich auf 557,13 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 558,55 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 4.098,76 Dollar.

Der Litecoin wird bei 209,09 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 209,88 Dollar beziffert.

Heute zog der Ripple-Kurs auf 1,045 US-Dollar an. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 1,039 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Cardano 1,776 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 1,781 US-Dollar.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 228,89 US-Dollar, während er am Vortag bei 232,39 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA wird bei 1,393 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 1,425 Dollar.

Der Verge-Kurs stagniert am Dienstag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0252 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0256 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Stellar-Kurs musste heute auf 0,3313 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 0,3372 US-Dollar am Vortag.

Der NEM-Kurs läuft bei 0,1719 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Der Dash-Kurs ist gefallen. So sank der Dash-Kurs auf 186,72 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 197,66 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEO hat verringerte sich. Am Mittag verringerte sich der NEO-Kurs auf 39,81 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 40,34 US-Dollar notiert hatte.

