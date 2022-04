Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Litecoinkurs, Etherkurs und Bitcoin Cash-Kurs

Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 42.166,95 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 41.382,65 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs verteuerte sich auf 332,01 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 330,98 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 3.116,34 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 3.079,81 Dollar zu Buche.

Der Litecoin-Kurs musste heute auf 111,63 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 112,00 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple-Kurs stagniert am Donnerstag. So notierte der Ripple-Kurs bei 0,7533 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,7522 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Cardano-Kurs verteuerte sich auf 0,9497 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,9380 US-Dollar wert gewesen.

Heute zog der Monero-Kurs auf 276,54 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 266,91 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs verteuert sich auf 0,6915 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,6758 Dollar an der Kurstafel.

Der Verge-Kurs tritt wie am Vortag bei 0,0107 US-Dollar auf er Stelle.

Der Stellar-Kurs läuft bei 0,2021 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Der NEM-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein NEM 0,1015 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,1007 US-Dollar.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 107,61 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 107,19 US-Dollar.

Der NEO ist Donnerstag 21,83 US-Dollar wert. So stieg der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 21,51 US-Dollar gehandelt worden war.

Redaktion finanzen.at