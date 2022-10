Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:25 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -1,47 Prozent auf 18.875,00 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 19.156,93 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 106,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -5,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (111,95 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Ethereum um -3,11 Prozent auf 1.254,51 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.294,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 52,20 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagmittag um -3,32 Prozent auf 50,47 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -7,64 Prozent auf 0,4508 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,4881 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -6,00 Prozent auf 0,3582 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,3811 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -5,21 Prozent auf 137,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 144,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet IOTA um 12:25 ab. Es geht -6,76 Prozent auf 0,2408 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2582 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0030 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Stellar um -6,42 Prozent auf 0,1089 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1163 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0367 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0395 US-Dollar.

Nach 41,82 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Donnerstagmittag um -6,09 Prozent auf 39,27 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 8,026 US-Dollar am Vortag auf 7,531 US-Dollar nach unten (-6,16 Prozent).

Redaktion finanzen.net