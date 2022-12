Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:40 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,71 Prozent auf 16.747,51 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 16.629,15 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 102,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (100,11 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Ethereum um 1,38 Prozent auf 1.182,28 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.166,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 66,22 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um -2,02 Prozent auf 64,88 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,92 Prozent auf 0,3553 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,3521 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,68 Prozent auf 0,2651 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,2633 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,76 Prozent auf 143,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 141,98 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet IOTA um 09:40 auf. Es geht 3,34 Prozent auf 0,1697 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1642 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0026 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0745 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0301 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0300 US-Dollar.

Nach 43,24 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Samstagvormittag um -2,05 Prozent auf 42,36 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 6,707 US-Dollar am Vortag auf 6,650 US-Dollar nach unten (-0,86 Prozent).

