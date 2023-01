Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 23.178,19 US-Dollar und damit -2,54 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 23.782,79 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -3,46 Prozent auf 132,06 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 136,79 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -3,75 Prozent auf 1.584,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.646,61 US-Dollar wert.

Daneben wertet Litecoin um 17:10 ab. Es geht -3,01 Prozent auf 92,28 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 95,14 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -3,23 Prozent auf 0,4005 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,4139 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Cardano um -3,71 Prozent auf 0,3818 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3965 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (186,18 US-Dollar) geht es um -3,16 Prozent auf 180,29 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird IOTA bei 0,2285 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -5,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2413 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0032 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0031 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0945 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,0915 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0375 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0395 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 5,00 Prozent auf 59,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 56,87 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt NEO um -1,50 Prozent auf 8,272 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,398 US-Dollar gemeldet wurde.

