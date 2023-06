Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Bitcoin reduzierte sich um 17:10 um -0,28 Prozent auf 25.780,85 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 25.852,15 US-Dollar gelegen hatte.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,37 Prozent auf 102,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 103,63 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -0,34 Prozent auf 1.746,72 US-Dollar, nach 1.752,72 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Litecoin um 17:10 auf. Es geht 0,63 Prozent auf 77,84 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 77,35 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,5087 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,5083 US-Dollar.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2672 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2766 US-Dollar) ist das ein Verlust von -3,39 Prozent.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 136,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (137,84 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,13 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1584 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,1553 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0015 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0824 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,0818 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0265 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0260 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Dash bei 29,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (29,92 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 7,696 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 7,673 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at