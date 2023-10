Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -1,13 Prozent auf 27.081,27 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 27.391,97 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 213,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (212,59 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 0,15 Prozent auf 1.569,95 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.567,66 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 63,65 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochnachmittag um -2,45 Prozent auf 62,09 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -2,09 Prozent auf 0,4874 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,4978 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2492 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,2485 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,04 Prozent auf 152,33 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 152,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet IOTA um 17:10 ab. Es geht -3,29 Prozent auf 0,1403 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1450 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0032 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1032 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der NEM-Kurs. Für NEM geht es nach 0,0251 US-Dollar am Vortag auf 0,0248 US-Dollar nach unten (-1,41 Prozent).

Nach 25,69 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Mittwochnachmittag um -0,93 Prozent auf 25,46 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 6,796 US-Dollar am Vortag auf 6,695 US-Dollar nach unten (-1,48 Prozent).

Redaktion finanzen.at