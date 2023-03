Allgemeine Krypto News: Ethereum, Ripple und Binance mit rasanten Neuigkeiten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine der größten Änderungen für Ethereum seit dem Merge steht bevor: Das Shapella-Upgrade. Seit dem Launch im Testnet warten Nutzer auf die Bestätigung, wann es im Mainnet aktiviert wird. Jetzt wurde bekanntgegeben, dass es am 12. April passieren wird, nachdem ein Konsens der Entwickler erreicht wurde. Das Upgrade wird bei Epoche 194048 im Netzwerk aktiviert werden, was bedeutet, dass Validatoren, die ihre ETH eingesetzt haben, ihre Token zurückziehen können. Im Moment sind über 500.000 Validatoren im Netzwerk mit über 31 Milliarden Dollar an ETH gesperrt.

It's happening



Shapella is scheduled on mainnet for epoch 194048, scheduled for 22:27:35 UTC on Apr. 12, 2023



Client releases compatible with the upgrade are listed in the announcement below https://t.co/I0hSv9lnjz — timbeiko.eth (@TimBeiko) March 28, 2023

Allerdings gibt es auch Sorgen bezüglich des ETH-Preises, da das MVRV-Verhältnis darauf hinweist, dass der Altcoin anfällig für Korrekturen ist. Es könnte zu einem Ausverkauf durch Anleger kommen, die ihre Gewinne mitnehmen wollen. Das Shapella-Upgrade wird zweifellos einen großen Einfluss auf Ethereum haben, und obwohl die Abhebungen lange erwartet wurden, könnte sich ihre Ankunft als nicht so lukrativ für den ETH-Preis erweisen, wie manche es erwartet haben.

Ripple erwartet Urteil im Rechtsstreit mit der SEC

Die Entscheidung über den Rechtsstreit zwischen Ripple und der US-Börsenaufsichtsbehörde steht bevor und John E. Deaton, der Verteidiger von Ripple, ist zuversichtlich, dass das Urteil bald verkündet wird. Deaton vertritt XRP-Investoren und glaubt, dass ein Sieg von Ripple zu einem beträchtlichen Preisanstieg des grenzüberschreitenden Zahlungs-Tokens führen könnte.

John Deaton, der Gründer des juristischen Nachrichtenportals CryptoLaw, hat auf Twitter angekündigt, dass die Entscheidung des Richters innerhalb der nächsten Wochen oder sogar noch in dieser Woche erwartet wird. Ripple hat einen Letter Notice of Supplemental Authority eingereicht, um seine Fair-Notice-Verteidigung weiter zu untermauern. Deaton ist optimistisch und glaubt, dass XRP das attraktivste Risiko-Ertrags-Verhältnis besitzt und sein Preis in die Höhe schießen könnte, wenn der Richter zu Gunsten von Ripple entscheidet.

Allerdings wird Ripple Berufung einlegen, wenn die SEC die Klage gewinnt, um den Status quo zu erhalten. Trotz der Hindernisse wächst der XRP-Ledger weiterhin und erreicht fast 5 Millionen erstellte Konten, was auf eine steigende Akzeptanz und Anwendungsmöglichkeiten hinweist. Der Ausgang des SEC-Falls wird zwangsläufig einen Einfluss auf den XRP-Preis haben, da Ripple weiterhin neue Nutzer in den XRP-Ledger einbindet.

Binance wird verklagt und steht unter Druck

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Klage gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, und deren Gründer Changpeng Zhao wegen vorsätzlicher Umgehung von Bundesgesetzen und Betrieb einer illegalen Börse für Derivate auf digitale Vermögenswerte eingereicht. Die CFTC wirft Binance zahlreiche Verstöße gegen den Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften vor und strebt in ihrem Rechtsstreit eine Rückerstattung, zivilrechtliche Geldstrafen, ein dauerhaftes Handels- und Registrierungsverbot sowie eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen weitere Verstöße an.

My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN — CZ Binance (@cz_binance) March 27, 2023

Es wird behauptet, dass die Angeklagten die Handelsplattform durch ein absichtlich undurchsichtiges gemeinsames Unternehmen betrieben haben, mit Zhao als Eigentümer und Geschäftsführer von Binance an der Spitze. Samuel Lim, der ehemalige CCO von Binance, wurde ebenfalls wegen Beihilfe angeklagt. Auch die Holdinggesellschaft und zwei weitere Binance-Einheiten wurden angeklagt, da Binance zwar in Shanghai gegründet wurde, aber mit einer Holdinggesellschaft mit Sitz auf den Cayman-Inseln operiert und den Standort seiner Kernbörse nie offengelegt hat. Zhao bezeichnete die CFTC-Beschwerde als „unerwartet und enttäuschend“ und sagte, dass Binance zwar nicht perfekt sei, aber sich an einen höheren Standard halte als die bestehenden Vorschriften.

Die Klage wurde beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eingereicht, und die CFTC wies darauf hin, dass Derivate Finanzinstrumente sind, die ihren Wert von etwas anderem ableiten, z. B. von einem Benchmark-Satz, einem physischen Rohstoff wie Öl oder Weizen oder – wie im Fall von Binance – von digitalen Rohstoffen wie Kryptowährungen.

Während Kryptowährungen wie Ripple und Plattformen wie Binance mit rechtlichen Problemen und Volatilität zu kämpfen haben, gibt es eine neue Meme-Münze namens Love Hate Inu, die sich schnell entwickelt und Dogecoin als auch Shiba Inu starke Konkurrenz bietet. Diese Vote-2-Earn-Kryptowährung revolutioniert gerade den Meme-Kryptowährungsmarkt und hat ein starkes Team von Entwicklern und Botschaftern im Rücken.

Die Shiba Inu Alternative – Love Hate Inu steht jetzt im Rampenlicht – Bereits 2M$ wurden geraised

Die Meme-Kryptowährung Shiba Inu war im Jahr 2021 für kurze Zeit in aller Munde, als ihr Wert innerhalb kürzester Zeit sehr hohe Zuwächse verzeichnet hat. Allerdings fiel der Preis schnell wieder und derzeit wird die Währung weit unter ihrem Höchststand gehandelt.

Doch es gibt nun eine vielversprechende neue Meme-Kryptowährung namens Love Hate Inu, die sich schnell zu einer ernsthaften Konkurrenz für Shiba Inu entwickelt. Love Hate Inu ist eine V2E Kryptowährung, welche die Meme Branche revolutionieren könnte. Einer der Hauptunterschiede zwischen Shiba Inu und Love Hate Inu ist die Vote-to-Earn-Funktion von Love Hate Inu. Diese ermöglicht es Benutzern, durch Abstimmung Belohnungen zu erhalten, was das Projekt fairer und demokratischer macht. Zudem gibt es bei Love Hate Inu weniger Konzentration als bei Shiba Inu.

Ein weiterer Vorteil von Love Hate Inu ist, dass es noch in den Anfangsphasen steckt und großes Potenzial hat. Das Projekt verfügt über ein starkes Team von Entwicklern und Botschaftern und profitiert von der Popularität von Shiba Inu als Alternative. Es ist also vielversprechend, dass Love Hate Inu in Zukunft weiter wachsen wird. Was Love Hate Inu besonders macht, ist seine Verbindung zwischen der Meme-Industrie und dem Markt für Online-Umfragesoftware.

Durch die Verwendung der Ethereum-Blockchain kann das Projekt eine transparente und dezentralisierte Plattform bereitstellen, die das Vertrauen der Benutzer in die Ergebnisse von Umfragen erhöht. Die Plattform ist auch sicherer und widerstandsfähiger gegen Hacking-Angriffe als herkömmliche Umfragesoftware. Love Hate Inu ermöglicht es Benutzern, durch ihre Teilnahme an Umfragen Belohnungen in Form von LHINU-Token zu verdienen, die sie in der Community nutzen oder gegen andere Kryptowährungen tauschen können.

Hey #LoveHateInu Gang! #ElonMetaMuskInu has an announcement to make!



We've raised over $2M USDT!



Big thanks to all our supporters for making this happen.



Join us now and experience the funniest #Memecoin project in the world!



https://t.co/Pu2Bo8WOUy pic.twitter.com/PEGkOj74CY — Love Hate Inu (@LoveHateInu) March 28, 2023

Anders als traditionelle Umfragen sind die Umfragen von Love Hate Inu völlig anonym und reichen von unterhaltsamen und eingängigen Themen bis hin zu ernsteren Themen. Um an den Umfragen teilzunehmen, müssen Benutzer mindestens 30 Tage lang LHINU-Token besitzen und sich auf der Love Hate Inu Meinungsforschungsplattform registrieren. Durch die Einführung der Blockchain-Technologie und die Kombination von Meme-Kultur und Online-Umfragesoftware bietet Love Hate Inu eine innovative und vielversprechende Alternative zu Shiba Inu und anderen Kryptowährungen.