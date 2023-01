Altcoin News: das denken Experten über Shiba Inu und die Zukunft des Projektes

Die Welt des Kryptowährungs-Marktes ist voller Überraschungen und unerwarteter Ereignisse. Eines der aktuellen Gesprächsthemen ist Shiba Inu (SHIB), eine Kryptowährung, die im letzten Bull Run schnell an Popularität gewonnen hat. Die Wahrnehmung der Menschen zu dieser Kryptowährung reichet von Bewunderung bis hin zu Skepsis. Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was die Experten über Shiba Inu und seine Zukunft denken, haben wir die Meinungen einiger der führenden Stimmen in der Branche im Folgenden aufgeführt.

Wir werden uns zudem ansehen, wie sie die Zukunft dieses Projektes einschätzen und welche Faktoren sie als entscheidend für den Erfolg von Shiba Inu betrachten. Durch eine Analyse der Meinungen führender Experten können wir ein besseres Verständnis dafür bekommen, was die Zukunft für Shiba Inu und die DeFi-Bewegung im Allgemeinen bereithält.

Wie geht es für SHIB weiter?

Shiba Inu (SHIB), einer der beliebtesten Ethereum-basierten ERC-20-Token und der zweitgrößte von Hunden inspirierte Meme-Münze nach Marktkapitalisierung nach Dogecoin, ist am Montag aus dem Ruder gelaufen. SHIB/USD wechselte am Montag zuletzt mit einem Minus von 3,5 % im Bereich von 0,00001174 US-Dollar den Besitzer und liegt damit etwa 10 % unter früheren Monatshöchstständen nahe der 0,000013 US-Dollar-Marke.

Ein Abwärtstrend an den Kryptomärkten und bei den Risikoanlagen im traditionellen Finanzbereich inmitten der Vorsicht vor einer massiven Woche mit Makrorisikoereignissen (einschließlich Fed-, EZB- und BoE-Sitzungen sowie US-Arbeitsplatz-, ISM- und Verbrauchervertrauensdaten) ist der Hauptfaktor, der am Montag auf SHIB lastet. Der Krypto-Token ist jedoch immer noch auf dem besten Weg, in diesem Monat um mehr als 43 % zuzulegen, was sein bester Monat seit Oktober 2021 wäre, als er um atemberaubende 830 % in die Höhe schoss.

Seit dem Ausbruch von Shiba Inu über seinen 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) Anfang des Monats – dem ersten nachhaltigen Ausbruch über diese Marke seit 2021 – werden die Bullen lauter. Sie sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass SHIB Anfang des Monats eine bedeutende rückläufige technische Entwicklung erlebte.

SHIB/USD bestätigte einen Abwärtstrend, der die Höchststände von August, Oktober 2022 und Januar 2023 verbindet, was darauf hindeutet, dass die kurzfristige Tendenz der Kryptowährung nach unten gerichtet sein könnte. Wenn die Makro-Ereignisse dieser Woche die Kryptowährung belasten (z.B. wenn die US-Notenbank wesentlich aggressiver als erwartet auftritt), dann sollten SHIB-Händler darauf achten, wie der Krypto-Token auf den Unterstützungsbereich von $0,000011 reagiert. Ein Durchbruch unter diesen Bereich könnte die Tür für eine Rückkehr unter $0,000010 öffnen.

Krypto-Experten geben ihre SHIB-Preisprognosen ab

Laut Cryptonews.com-Analyst John Isige würde ein Durchbruch über das oben beschriebene Chartmuster die Tür zu einem Test der Spitzenwerte vom Oktober und August bei 0,000015 $ bzw. 0,000018 $ öffnen. Isige verweist auf Daten von IntoTheBlock, die zeigen, dass es mehr SHIB-Token mit unrealisierten Gewinnen gibt als solche mit unrealisierten Verlusten und an der Gewinnschwelle zusammengenommen“.

Laut Isige zeigt das IOMAP-Modell von IntoTheBlock, dass Investoren bereit wären, auf eine Shiba Inu-Kurserholung zu setzen, anstatt den Token zu verkaufen, insbesondere mit der bevorstehenden Einführung des Shibarium-Protokolls“. Als Referenz zeigte das IOMAP-Modell Ende letzter Woche, dass 69,95 % des SHIB-Token-Angebots „im Profit“ sind (d. h. auf einem nicht realisierten Gewinn sitzen), während 27,15 % im Verlust sind und etwa 3,2 % an der Gewinnschwelle liegen.

Längerfristig und basierend auf der Erwartung, dass die Entwickler von Shiba Inu den Nutzen der Münze durch die Erweiterung des Shiba Inu web3-Ökosystems weiter steigern werden, sind die Analysten von Business 2 Community optimistisch für SHIB im Jahr 2023. „Der Vermögenswert wird ein wichtiger Teil des Shibaverse und ShibaSwap sein, und diese Anwendungsfälle könnten dazu beitragen, ihn auf 0,000040 $ zu treiben“, argumentieren sie, was einem Anstieg von etwa 250 % gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.

„Da die Entwickler von Shiba Inu immer noch an ihrem Metaverse und der dezentralen Börse arbeiten und die Community von Shiba Inu voraussichtlich noch weiter wachsen wird, schätzen wir, dass der SHIB-Kurs bis Ende 2025 die Marke von 0,0001 US-Dollar überschreiten könnte“, fügen sie hinzu.

Ist es zu spät, Shiba Inu (SHIB) zu kaufen?

Die Frage nach dem zu spät verfolgt nicht unbedingt den richtigen Ansatz, da man zunächst evaluieren sollte, ob ein kaum überhaupt sinnvoll ist. Die richtige Frage ist also, ob ein Vermögenswert gekauft werden sollte oder nicht. Und das hängt davon ab, wie ein Anleger seine langfristigen Kursentwicklungsaussichten beurteilt.

Wenn Sie auf der Grundlage Ihrer eigenen Recherchen der Meinung sind, dass der Kurs von SHIB in den nächsten Jahren wahrscheinlich erheblich steigen wird, ist es wahrscheinlich einen Kauf wert. Wenn nicht, sollten Sie die Finger davon lassen.

Es gibt jedoch auch wesentlich vielversprechendere Anlagemöglichkeiten als Shiba Inu, die abgesehen von einem Hype auch über wirklich sinnhafte Use Cases verfügen. Eines der zukunftsweisenden und ambitioniertesten Projekte ist hier aktuell C+Charge.

Dieser Coin und dieses Projekt sollten Sie nicht übersehen: C+Charge bringt die Revolution für Elektromobilität und hat enormes Wachstumspotenzial

Meme-Coins sind ein starker Wachstumssektor, aber auch die Elektromobilität und Blockchain-Technologien entwickeln sich rasant. Ein besonderes Highlight ist das C+Charge-Projekt, das die Blockchain-Technologie nutzt, um ein Peer-to-Peer-System zu schaffen, das es Benutzern ermöglicht, bequem über ihre digitalen Brieftaschen zu bezahlen und dabei traditionelle Systeme zu umgehen. Darüber hinaus bietet es den Benutzern in Echtzeit transparente Informationen über die Gebühren ihrer EV-Ladung.

Das Herzstück von C+Charge ist Nachhaltigkeit. Durch eine Partnerschaft mit Flowcarbon können Elektrofahrzeugbesitzer Kohlenstoffkreditpunkte und Belohnungen in Form der nachhaltigen Kryptowährung Goodness Nature Tokens ($GNT) verdienen. Die GNT-Token werden von Risikokapitalfirmen wie a16z Crypto, Samsung Next und dem Fondsmanager Invesco unterstützt. Benutzer können mehr GNT-Token verdienen, indem sie einfach ihr Auto aufladen. Besitzer von CCHG-Token haben auch die Möglichkeit, passive Kohlenstoffkreditpunkte zu erhalten.

Alle Transaktionen auf der Plattform unterliegen einer Steuer von 1 %, die für den Kauf von GNT-Kohlenstoffgutschriften verwendet wird. Diese Gutschriften werden dann unter den CCHG-Token-Besitzern auf der Grundlage ihrer Bestände verteilt. C+Charge ist ein beispielhaftes Projekt für die praktische Anwendung von Blockchain-Technologien.

Es bietet ein revolutionäres Kundenerlebnis mit transparenter Preisgestaltung und sorgt dafür, dass die Nutzer einen effizienten und optimierten Service erhalten, der ihre Lademöglichkeiten zufriedenstellend abdeckt. Die Plattform hat bereits 466.000 $ während ihres Vorverkaufs gesammelt und bleibt weiterhin auf dem Vormarsch. Der CCHG-Token-Vorverkauf ist aktuell zu 0,013 USDT erhältlich und wird vor seiner Börseneinführung am 31. März 2023 auf 0,0165 USTD ansteigen.