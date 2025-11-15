Altcoins im Sinkflug: Was sind die Gründe für die Verluste?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt steht derzeit massiv unter Druck. Soweit das Auge reicht, reihen sich die Verluste aneinander, wodurch die Frage aufkommt, wie tief es jetzt noch abwärts gehen könnte und was die Gründe für die Verluste sind. Währenddessen geht es für den Newcomer Bitcoin Hyper in genau eine Richtung: aufwärts!

Jetzt Bitcoin Hyper näher entdecken!

Blutbad am Kryptomarkt: Die Details im Überblick!

Wirft man einen Blick auf die Entwicklung am Kryptomarkt, dann ist vor allem eines zu erkennen: Verluste über Verluste. Ein Beispiel dafür ist der Bitcoin, der unter die Marke von 100.000 US-Dollar gefallen ist. Damit steht der Altcoin bei einem Minus von 6,75 Prozent, Tendenz steigend. Direkt daran knüpft ein Verlust von mehr als 12 Prozent innerhalb von nur einem Monat an. Ethereum steht in diesem Zusammenhang bei einem Verlust von 18 Prozent innerhalb von einem Monat, neben einem Verlust in Höhe von 7,9 Prozent in einer Woche. Doch woran liegt es, dass es derart zu hohen Verlusten kommt?

Die Gründe für die Verluste am Kryptomarkt im Überblick!

Für die Verluste am Kryptomarkt ist besonders eins verantwortlich: die Leitzinsen in den USA. Die Aussichten auf eine weitere Zinssenkung noch in diesem Jahr sind als sehr gering einzustufen. Wer sich allerdings große Hoffnung auf eine Senkung in den ersten Monaten des Jahres 2026 macht, muss leider auch enttäuscht werden, denn eine Zinssenkung Anfang des Jahres durch die Fed rückt derzeit in weite Ferne. Entsprechend angespannt und zum Teil auch mit Panik verknüpft reagiert der Markt.

Das Hauptaugenmerk liegt in diesem Zusammenhang auf den institutionellen Bereich, der sich in Form von Spot-ETFs erheblich aus dem Markt zurückzog und eine regelrechte Lawine ausgelöst hat. Die Bewegung dürfte allerdings noch nicht ihr finales Ende gefunden haben, möchte man der Meinung von Experten und Analysten Glauben schenken. Darüber hinaus kommt es derzeit kaum zu positiven Signalen für den Kryptomarkt, was dazu führt, dass wichtige Gegenimpulse fehlen. Sich könnte es sich dennoch anbieten, zum aktuellen Zeitpunkt in den Kryptomarkt zu investieren?

Mit nur wenigen Klicks in $HYPER investieren!

Jetzt in den Krypromarkt investieren oder Finger weg?

Die große Frage an dieser Stelle ist, ob es sich zum aktuellen Zeitpunkt lohnt, in den Kryptomarkt zu investieren oder ob doch lieber die Finger von einem Investment gelassen werden sollten? Wie bereits erwähnt, sind die Chancen hoch, dass es in den kommenden Tagen und Wochen nochmals weiter für den Kryptomarkt abwärts gehen könnte, solange es nicht zu maßgeblichen positiven Impulsen kommt. Auf der anderen Seite bietet sich langfristig betrachtet eine ausgezeichnete Chance, von langfristigen Kurssteigerungen zu profitieren, in Verbindung mit rabattierten Einstiegspreisen. Die Entscheidung hängt damit faktisch am Anlagehorizont. Je länger der Anlagehorizont, desto eher eignet sich ein Kauf in der aktuellen Marktphase. Doch es lohnt sich ebenso ein Blick über den Tellerrand hinaus.

Bitcoin Hyper: Die Investmentalternative!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,1 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Hier geht’s zur Website von Bitcoin Hyper!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.