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03.08.2026 12:06:17
American Bitcoin Q2 Earnings Loom—Eric Trump’s Bitcoin Accumulation Play Faces Investor Scrutiny
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,153
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-0,0019
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-0,16
|Japanischer Yen
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180,78
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-1,1100
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-0,61
|Britische Pfund
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0,8565
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0,0002
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0,02
|Schweizer Franken
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0,932
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0,0011
|
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0,12
|Hongkong-Dollar
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9,0421
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-0,0109
|
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-0,12