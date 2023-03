Angebot endet in 3 Tagen: Jetzt noch für kurze Zeit nachhaltigen Coin im Presale zum günstigen Fixpreis kaufen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie zu erwarten ist der Kryptomarkt am Wochenende leicht rückläufig. Nach der Achterbahnfahrt der letzten Tage und Wochen und dem Kursanstieg kurz vor der Fed-Sitzung beruhigt sich die Situation aktuell. Der Bitcoin notiert im Bereich um 27.500 Dollar und auch der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Kryptowährungen liegt derzeit bei 1,151 Billionen USD. Während die meisten Coins versuchen, sich auf dem erhöhten Preisniveau zu stabilisieren, kommt in wenigen Tagen eine neue Kryptowährung auf den Markt, bei der neue Allzeithochs erst bevorstehen. Der Vorverkauf endet in 3 Tagen und könnte sich als starke Gelegenheit erweisen, in den nächsten Tagen sein eingesetztes Kapital zu vervielfachen.

C+Charge (CCHG): Erleichterung für das Laden von Elektroautos

Manche feiern sie, andere verteufeln sie, aber sie sind nunmal da und werden auch nicht mehr so schnell verschwinden. Im Gegenteil, die Zahl der Neuzulassungen steigt Jahr für Jahr rasant an. Die Rede ist von Elektroautos. Um die Klimaziele zu erreichen, werden sie aktuell als eine der wichtigsten Maßnahmen in der EU schon bald standard sein und Verbrennermotoren dürften damit schon bald Geschichte sein.

Dagegen spricht aus heutiger Sicht nur der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Dieser läuft zwar auf Hochtouren, kommt aber noch nicht wirklich hinterher. So ist es für Fahrer von E-Autos oft schwierig, eine Ladestation zu finden und wenn, dann kann es passieren, dass unterschiedliche Betreiber auch nur verschiedene Zahlungsmöglichkeiten unterstützen und so erweist sich das Laden der Batterie schnell als unnötig kompliziert.

C+Charge hat hier die Lösung und möchte bestehende Ladesäulen modifizieren, um die Zahlung zu vereinheitlichen. Bequem mit der C+Charge App und dem CCHG-Token soll es dann möglich sein, für die Ladung der Stromer zu bezahlen. Das Beste daran: Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie und die Zusammenarbeit mit Flowcarbon soll es möglich werden, dass Fahrer für jede Ladung, die sie mit CCHG bezahlen, einen GNT-Token erhalten. Dieser stellt eine Emissionsgutschrift dar und kann im Anschluss frei gehandelt werden. Bisher sind Privatpersonen nicht am Emissionshandel beteiligt, was sich durch C+Charge schon bald ändern könnte.

Weitere Vorteile von C+Charge

Um als Kryptoprojekt langfristig erfolgreich zu sein, muss immer die Frage nach dem realen Nutzen beantwortet werden. Während es schon eine echte Innovation ist, Privatpersonen künftig am Emissionshandel teilnehmen zu lassen und ihnen Emissionsgutschriften für das CO2-neutrale Reisen auszustellen, kommt die C+Charge App mit Zahlreichen weiteren Vorteilen, die Fahrern von Elektroautos das Leben erleichtern sollen.

Die App liefert Daten in Echtzeit von den Ladesäulen der teilnehmenden Partner. Das macht sowohl Fahrern als auch den Betreibern von E-Tankstellen das Leben leichter. Die Betreiber werden durch die Live-Daten direkt informiert, wenn es eine Störung an einer Ladestation gibt und können diese sogar teilweise aus der Ferne beheben. Auch die Fahrer sehen sofort, wenn es an einer Station Probleme gibt und fahren diese gar nicht erst umsonst an.

Durch die Echtzeit-Datenübertragung kann auch die Wartezeit an den Ladesäulen schon im Vorfeld errechnet werden. Wer mehrere Ladesäulen in seiner Nähe hat, schaut sich in der App an, wo die Wartezeit am kürzesten ist und kann entsprechend seinen Ladevorgang deutlich effizienter gestalten. Damit dürfte C+Charge schon bald in den Alltag von E-Autofahrern integriert sein und hier eine echte Erleichterung schaffen.

Es könnte also nur eine Frage der Zeit sein, bis sich C+Charge und damit auch der CCHG-Token bei Fahrern von Elektroautos durchsetzt und sobald sich hier der CCHG als Zahlungsmittel etabliert, könnte der Wert noch um ein Vielfaches ansteigen. Aktuell ist der Coin noch für wenige Tage zum günstigen Vorverkaufspreis erhältlich und hier sind bereits mehr als 3,3 Millionen Dollar zur Finanzierung des Projekts zusammengekommen. C+Charge hat bereits namhafte Partner für sich gewinnen können und auch für das Börsenlisting hat man BitMart als erste Kryptobörse an Boot. Der CCHG-Token kann auf BitMart ab 31. März frei gehandelt werden und könnte hier schon bald eine Kursexplosion hinlegen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

