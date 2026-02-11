|
11.02.2026 22:15:09
Another Bitcoin Crash — Another Comeback?
This article Another Bitcoin Crash — Another Comeback? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1872
|
0,0003
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
181,327
|
0,0370
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8692
|
-0,0021
|
|
-0,24
|Schweizer Franken
|
0,9122
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,2735
|
-0,0010
|
|
-0,01
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.