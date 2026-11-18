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18.11.2026 07:37:52
Anthony Scaramucci Asks Mike Novogratz If Bitcoin Can Reclaim $90,000 By Year-End: Here’s What Galaxy Digital CEO Said
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|%
|Dollarkurs
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1,0995
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0,0020
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0,18
|Japanischer Yen
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175,8075
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0,9275
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0,53
|Britische Pfund
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0,8361
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0,0015
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0,18
|Schweizer Franken
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0,9263
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0,0003
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0,04
|Hongkong-Dollar
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8,6257
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0,0166
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0,19