|
20.07.2026 15:40:05
Anthony Scaramucci Predicts Bitcoin Upside at 25x if Gold Hits $50 Trillion
This article Anthony Scaramucci Predicts Bitcoin Upside at 25x if Gold Hits $50 Trillion originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1412
|
-0,0027
|
|
-0,23
|Japanischer Yen
|
185,5
|
-0,1500
|
|
-0,08
|Britische Pfund
|
0,8507
|
0,0004
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9247
|
0,0010
|
|
0,10
|Hongkong-Dollar
|
8,9457
|
-0,0217
|
|
-0,24
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.