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01.05.2026 02:50:55
Apple Expects 'Significantly Higher Memory Costs' to Impact iPhone, MacBook Neo
Apple saw more demand for the iPhone 17 and MacBook Neo than it was expecting and suggests the RAM shortage could hit prices on new stock.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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