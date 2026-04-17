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17.04.2026 12:02:00
Apple-Manager zu Smart Glasses und der Frage, ob Neo ein abgespecktes Air ist
Nach Apples Produktfeuerwerk im März haben sich Technikchef John Ternus und Marketingboss Greg Joswiak zur weiteren Strategie des Konzerns geäußert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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