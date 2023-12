Apple-Mitgründer Steve Wozniak: “Ich habe nie Aktien gekauft, nur Bitcoin”

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Steve Wozniak kann man wohl zurecht als lebende Legende bezeichnen. Der Apple-Mitgründer hat viel dazu beigetragen, dass der Alltag mit technischen Hilfsmitteln heute so ist, wie er ist. Wenn man sich den Mitgründer des weltgrößten Unternehmens vorstellt, denkt man wahrscheinlich auch an einen Investor, der nicht nur Apple-Aktien hält. In einem Interview erzählt er jedoch, dass er nie Aktien besessen hat. Nur in Bitcoin hat er recht früh investiert. Man kann also wohl nur schwer abstreiten, dass Wozniak seiner Zeit weit voraus war.

“Die Aktien-App am Iphone habe ich nie genutzt. Ich habe nie investiert. Ich habe mir nur ein paar Bitcoin gekauft und wollte wissen, was daraus wird.” Wozniak erzählt, dass er früh darüber nachgedacht hat, wie es wird, wenn Online-Käufe mehr werden und wenn man im Internet in einem anderen Land einkauft, das eine andere Währung hat. Hier hat sich Bitcoin einfach angeboten in seinen Augen.

Apple Co-founder: I've never bought a stock, but I bought #Bitcoin pic.twitter.com/bKdc57hcq7 — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) December 13, 2023

Als er dann mitbekommen hat, dass der Kurs gestiegen ist, hat er verkauft und nur einen Bitcoin behalten. Er wäre nicht der Typ, der im großen Stil investieren will, er war neugierig auf die Technologie und hat sie einfach gerne ausprobiert. Inzwischen ist er überzeugt davon, dass es am Kryptomarkt viel Scam gibt, aber Bitcoin recht verlässlich und stabil ist und seiner Meinung nach leicht auf 100.000 Dollar steigen kann.

Die aktuellen Umstände deuten auch darauf hin, dass er damit Recht haben dürfte. Die Bitcoin-ETFs dürften in den USA kurz vor der Zulassung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC stehen und auch das Halving ist für April nächsten Jahres geplant. Beide Ereignisse haben das Potenzial, den Kurs in nie dagewesene Höhen zu katapultieren, wovon auch die meisten Altcoins wieder profitieren dürften, die Bitcoin dadurch auch leicht outperformen könnten.

Mit Bitcoin Minetrix von steigenden BTC-Preisen profitieren

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) stellt eine neuartige Option dar, um indirekt von der Wertsteigerung bei Bitcoin zu profitieren. Das Projekt hebt sich unter den Kryptowährungen durch die einzigartige Herangehensweise an das Bitcoin-Mining hervor und zieht derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich. Zahlreiche Influencer haben bereits auf X und Youtube auf den neuen Coin aufmerksam gemacht.

(Bitcoin Minetrix Vorverkauf – Quelle: bitcoinminetrix.com)

Die Entwickler von Bitcoin Minetrix zielen darauf ab, den Bitcoin Mining-Prozess wieder zu dezentralisieren. In einem Markt, der immer mehr von großen Firmen mit ganzen Rechenzentren beherrscht wird, eröffnet Bitcoin Minetrix die Möglichkeit, am Mining-Prozess teilzunehmen, ohne in kostspielige Hardware investieren zu müssen. Die Plattform bietet eine willkommene Alternative für Kleinanleger und individuelle Nutzer, die am profitablen Bitcoin Mining-Geschäft teilnehmen möchten.

Bitcoin Minetrix überzeugt mit dem innovativen “Stake to Mine”-Ansatz. Anleger, die ihre $BTCMTX-Token staken, bekommen Cloud Mining Credits, um Bitcoin zu schürfen, während die erforderliche Rechenkapazität von Drittanbietern bereitgestellt wird. In der Einführungsphase des Projekts profitieren Investoren von zusätzlichen Token durch das Staking, ähnlich wie es bei anderen Proof of Stake Coins der Fall ist. Nach Abschluss des Vorverkaufs werden die Bitcoin Mining Credits als Belohnung für das Staking vergeben. Dies erlaubt Besitzern von $BTCMTX-Token, am Bitcoin-Mining teilzunehmen, ohne die typischen Risiken des Cloud Minings tragen zu müssen.

(Bitcoin Minetrix Stake to Mine Dashboard – Quelle: bitcoinminetrix.com)

Der erfolgreiche Vorverkauf von Bitcoin Minetrix, der bereits Einnahmen von über 5,2 Millionen Dollar erzielt hat, zeigt das starke Interesse der Krypto-Community. Das Projekt strebt danach, das Mining wieder in die Hände einzelner Personen zu legen und zur Dezentralisierung von Bitcoin beizutragen. In Anbetracht des hohen Interesses und der optimistischen Vorhersagen von Krypto-Influencern auf YouTube wird angenommen, dass der Preis für $BTCMTX nach dem Börsengang an Kryptobörsen signifikant steigen könnte. Die Prognosen gehen oft von einem Kursziel aus, das weit über dem zehnfachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegt.

Bitcoin Minetrix repräsentiert daher eine neue, demokratischere und zugänglichere Form des Bitcoin-Minings. Durch Bitcoin Minetrix kann das Mining von Bitcoin nicht nur lukrativer, sondern auch fairer und inklusiver gestaltet werden, da es nicht mehr nötig wird, Geld an einen Cloud-Anbieter zu überweisen, der dann am Ende die geschürften Bitcoin vielleicht nicht auszahlt oder die Kosten künstlich in die Höhe treibt.

Das Team hinter Bitcoin Minetrix verhandelt bereits mit Cloud Mining-Anbietern, sodass Anleger nichts weiter tun müssen, als ihre $BTCMTX-Token zu staken und die Verteilung der Mining Credits erfolgt vollautomatisch durch Smart Contracts, ohne jegliches Risiko.

