04.03.2026 17:54:00
Apple’s new $599 MacBook Neo borrows iPhone chip to make play for budget-laptop market share
Apple concluded its three-day product launch with the MacBook Neo, using iPhone chips to bring AI performance to its cheapest laptop yetWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1615
|
-0,0019
|
|
-0,16
|Japanischer Yen
|
183,002
|
0,3120
|
|
0,17
|Britische Pfund
|
0,8696
|
-0,0004
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,9062
|
-0,0007
|
|
-0,07
|Hongkong-Dollar
|
9,0828
|
-0,0147
|
|
-0,16
