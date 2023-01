Aptos Kurs Prognose: +84% in einer Woche, bullishe Tendenzen! Doch was ist APT – und könnte sich der Kauf jetzt lohnen?

Eine neue Kryptowährung sorgt für Aufsehen: Aptos Coin (APT) führt die Krypto-Märkte gegenwärtig in puncto Performance an – das Asset kommt auf ein Tagesplus von satten 27%, auch Prognosen sind zuversichtlich und stellen weitere Gewinne in Aussicht. Wir sagen: Was ist Aptos Coin – und könnte sich der Einstieg lohnen?

Was ist Aptos?

Aptos ist ein Blockchain-Projekt, das sich außergewöhnlicher Skalierbarkeit verschrieben hat. Damit gemeint ist: Im Gegensatz zu beispielsweise Ethereum (ETH) soll Aptos nicht langsamer werden, wenn die Blockchain mehr als üblich genutzt wird, sie soll ihre Schnelligkeit vielmehr beibehalten. Das versprechen viele Blockchains. Gelingen soll das bei Aptos unter anderem durch Optimierungen im Smart-Contract und der Nutzung von zwei Netzwerken. Anleger, die sich schon länger auf den Krypto-Märkten bewegen, wissen: Das Ethereum-Netzwerk gilt als chronisch verstopft, kämpft bei starker Belastung schnell mit zu hohen Gebühren und wird langsam. Bei Aptos, so versprechen es die Entwickler, soll das alles anders sein.

Das Aptos-Whitepaper betont beispielsweise: Die Aptos-Blockchain biete neue und neuartige Innovationen in den Bereichen Konsens, Smart Contract Design, Systemsicherheit, Leistung und Dezentralisierung. Die Kombination dieser Technologien werde ein grundlegender Baustein sein, um „Web3“ der breiten Masse zugänglich zu machen.

Gegründet wurde Aptos übrigens von Mo Shaikh (jetzt CEO) und Avery Ching (CTO), zwei ehemaligen Facebook-Angestellten. Shaikh und Ching waren auch an Diem und Novi beteiligt – den beiden Krypto-Versuchen von Meta. Entsprechende Erfahrung sei nun in Aptos geflossen, heißt es.

Dabei zu berücksichtigen: Aptos ist eine recht neue Kryptowährung. Mainnet-Start war am 17. Oktober 2022, der zugehörige Aptos Coin (APT) wurde dann am 19. Oktober veröffentlicht. Der ist übrigens Dreh- und Angelpunkt der Proof-of-Stake-Blockchain von Aptos: Er hält das System einerseits am Laufen, wird aber auch als Zahlungsmittel genutzt, um Staker zu entlohnen.

Warum explodiert Aptos?

+27% an einem Tag, +84% in einer Woche – Aptos (APT) hat aktuell den Turbo gezündet. Grund für die Kurs-Explosion oder zumindest begünstigender Faktor dürfte die Abstimmung der populären dezentralen Krypto-Börse PancakeSwap sein, die Multi-Chain-Entwickllung künftig auf Aptos voranzutreiben. Schon wenige Tage später meldet das PancakeSwap-Team:

Das, so PancakeSwap, sei „ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement des Teams sowie für die Unterstützung der Community“.

Aptos Kurs Prognose 2023 bis 2028

Aktuell tradet Aptos (APT) nach einem Anstieg um 27% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 6,73 Dollar. Wie hoch könnte die Smart-Contract-Plattform Prognosen zufolge steigen?

Walletinvestor.com bezeichnet Aptos als „schlechtes“ Langzeitinvestment, warnt vor einem Absturz auf 0,279 Dollar bis 2024.

Coincodex hingegen ist allgemein bullish auf Aptos: Der APT-Prognose zufolge geben 17 technische Analyse-Indikatoren bullische Signale aus, dem gegenüber stehen lediglich 5 bearische Signale.

Mit kontinuierlichen Aufwärtsbewegungen rechnet auch Digitalcoinprice bei Aptos: Der 1-Jahres-Vorhersage zufolge klettert Aptos zunächst auf 14,74 Dollar, verdoppelt seinen aktuellen Wert also innerhalb der nächsten 12 Monate und steigt noch darüber hinaus. Das gleiche gelingt dem Coin der Prognose zufolge dann in den nächsten fünf Jahren: Bis 2028 steigt APT demnach auf 36,80 Dollar – das entspricht, in Relation zum aktuellen Kurs, einer Rendite von +447%.

