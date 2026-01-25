|Wachstum oder Verlust?
Aptos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Aptos kostete am 24.01.2025 8,197 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in APT investierten, hätten nun 12,20 Aptos im Besitz. Die gehaltenen Aptos wären am 24.01.2026 18,85 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 1,545 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,15 Prozent abgenommen.
Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,451 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 30.01.2025 erreicht und liegt bei 7,848 USD.
