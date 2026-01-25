Wachstum oder Verlust? 25.01.2026 11:03:15

Aptos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Aptos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Bei einer frühen Investition in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Aptos kostete am 24.01.2025 8,197 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in APT investierten, hätten nun 12,20 Aptos im Besitz. Die gehaltenen Aptos wären am 24.01.2026 18,85 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 1,545 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,15 Prozent abgenommen.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,451 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 30.01.2025 erreicht und liegt bei 7,848 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1823
0,0067
0,57
Japanischer Yen
184,1726
-2,0374
-1,09
Britische Pfund
0,8672
-0,0035
-0,41
Schweizer Franken
0,9225
-0,0054
-0,58
Hongkong-Dollar
9,2178
0,0519
0,57
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:11 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:04 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen