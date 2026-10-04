|Performance im Blick
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04.10.2026 11:03:16
Aptos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Aptos wurde gestern vor 1 Jahr bei 5,379 USD gehandelt. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in APT investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,59 Aptos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14,94 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.10.2026 auf 0,8034 USD belief. Mit einer Performance von -85,06 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bei 0,5138 USD erreichte APT am 30.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos liegt derzeit bei 5,469 USD und wurde am 05.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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