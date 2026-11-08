Aptos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investition in Aptos hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Aptos wurde gestern vor 1 Jahr bei 3,163 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 3 161,24 Aptos im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 07.11.2026 auf 0,6012 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 900,60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,99 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von APT wurde am 30.08.2026 erreicht und liegt bei 0,5138 USD. Bei 3,295 USD erreichte Aptos am 10.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net