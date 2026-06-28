|Lukrative APT-Investition?
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28.06.2026 11:03:16
Aptos: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Aptos wurde gestern vor 1 Jahr bei 4,845 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 206,38 APT. Mit dem APT-USD-Kurs vom 27.06.2026 gerechnet (0,5807 USD), wäre die Investition nun 119,85 USD wert. Damit wäre die Investition um 88,02 Prozent gesunken.
Am 27.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,5807 USD. Am 05.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.
Redaktion finanzen.net
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