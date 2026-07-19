Investmentbeispiel 19.07.2026 11:03:15

Aptos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Aptos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Aptos gebracht.

Aptos war am 18.07.2025 5,322 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 187,89 APT im Portfolio. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,6081 USD), wäre das Investment nun 114,26 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 88,57 Prozent verkleinert.

Am 30.06.2026 erreichte APT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5700 USD. Bei 5,469 USD erreichte Aptos am 05.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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