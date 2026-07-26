Aptos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 4,756 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 102,56 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs vom 25.07.2026 gerechnet (0,6107 USD), wäre die Investition nun 1 284,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 87,16 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte APT am 30.06.2026 bei 0,5700 USD. Bei 5,469 USD erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net