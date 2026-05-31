|Krypto-Investment im Fokus
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31.05.2026 11:03:15
Aptos: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Aptos wurde gestern vor 1 Jahr bei 4,751 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 21,05 Aptos in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 19,71 USD, da sich der Wert von Aptos am 30.05.2026 auf 0,9368 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -80,29 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von APT wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 0,8095 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 bei 5,469 USD.
Redaktion finanzen.net
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