Aptos: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aptos-Einstiegs gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Aptos 5,558 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,99 APT-Coins. Die gehaltenen Aptos wären am 09.05.2026 bei einem APT-USD-Kurs von 1,103 USD 19,84 USD wert gewesen. Die Abnahme von 100 USD zu 19,84 USD entspricht einer negativen Performance von 80,16 Prozent.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Bei 6,151 USD erreichte Aptos am 13.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net