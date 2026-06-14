|Investment im Fokus
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14.06.2026 11:03:16
Aptos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 4,496 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 224,34 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,6704 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 491,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85,09 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 0,6211 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 05.10.2025 bei 5,469 USD.
Redaktion finanzen.net
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