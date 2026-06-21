Aptos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 4,269 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 23,42 Aptos im Portfolio. Da sich der Wert von Aptos am 20.06.2026 auf 0,6447 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84,90 Prozent verringert.

Bei 0,6211 USD erreichte APT am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 05.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net