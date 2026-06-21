Frühe Anlage 21.06.2026 11:03:15

Aptos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Aptos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aptos-Investments gewesen.

Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 4,269 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 23,42 Aptos im Portfolio. Da sich der Wert von Aptos am 20.06.2026 auf 0,6447 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84,90 Prozent verringert.

Bei 0,6211 USD erreichte APT am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 05.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1475
0,0017
0,15
Japanischer Yen
185,18
0,1900
0,10
Britische Pfund
0,8679
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9259
0,0036
0,39
Hongkong-Dollar
8,9926
0,0126
0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:49 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen