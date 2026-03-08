|Einblick in die Performance
Aptos: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Am 07.03.2025 kostete Aptos 6,195 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,14 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs vom 07.03.2026 gerechnet (0,9374 USD), wäre die Investition nun 15,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 84,87 Prozent eingebüßt.
Am 23.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Aptos am 13.05.2025 bei 6,151 USD..
