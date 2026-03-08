Einblick in die Performance 08.03.2026 11:03:14

Aptos: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Aptos: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Aptos-Investment gewesen.

Am 07.03.2025 kostete Aptos 6,195 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,14 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs vom 07.03.2026 gerechnet (0,9374 USD), wäre die Investition nun 15,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 84,87 Prozent eingebüßt.

Am 23.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Aptos am 13.05.2025 bei 6,151 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1619
0,0010
0,09
Japanischer Yen
183,284
0,3940
0,22
Britische Pfund
0,8662
-0,0034
-0,39
Schweizer Franken
0,9011
-0,0056
-0,62
Hongkong-Dollar
9,0874
0,0122
0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:11 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
10:36 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.03.26 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen